Za izgradnju vodovoda prema naselju Čitluk 110.000 KM

KOTOR VAROŠ - Radnici preduzeća "Dekol" iz Kotor Varoša počeli su sa radovima na realizaciji projekta "Proširenje primarne vodovodne mreže Grad-Zabrđe-Šibovi" u vrijednosti od 110.000 KM.

Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske će obezbijediti 70.000 KM, dok će opština izdvojiti 40.000 KM iz budžetskih sredstava.

Projektom je predviđena izgradnja vodovoda prema naselju Čitluk u Mjesnoj zajednici Zabrđe u dužini od 5,1 kilometar koji će omogućiti snabdijevanje vodom 110 domaćinstava.

"Realizacijom ovog projekta biće obezbijeđeno snabdijevanje vodom 440 stanovnika ovog kraja i oko 300 radnika u dva proizvodna pogona preduzeća "Sim tehnik", koje će biti priključeno na ovaj vodovod", rekao je Srni načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.

Projekat "Proširenje primarne vodovodne mreže Grad-Zabrđe-Šibovi" biće realizovan u tri faze.

U prvoj fazi biće postavljen cjevovod od fabrike "Sim tehnik" do raskrsnice "Šibovi" u dužini od 700 metara. Nakon toga uslijediće polaganje cjevovoda u dužini od 2.600 metara od pomenute raskrsnice do naselja Prisoje, a zatim i do naselja Čitluk u dužini od 1.800 metara.

"Do sada je ukupno investirano 200.000 KM za izgradnju vodovoda prema Zabrđu, a realizacijom ovog projekta u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine biće u potpunosti riješen problem neadekvatnog snabdijevanja vodom za piće u mjesnoj zajednici Zabrđe", naglasio je Sakan.

Radovi na izgradnji vodovodne mreže biće okončani do kraja jula.