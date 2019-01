Za učenike besplatno učlanjenje u prijedorsku biblioteku

PRIJEDOR - Prijedorska Matična biblioteka "Ćirilo i Metodije" će u nedjelji svetosavlja, od 21. do 25. januara, organizovati besplatno učlanjenje za prijedorske osnovce i srednjoškolce.

Direktor ove ustanove Mara Ećim navela je da je riječ o tradicionalnoj akciji koju Biblioteka sprovodi povodom praznika posvećenog najvećem srpskom prosvetitelju - Svetom Savi.

"Besplatno učlanjenje za upis u nedjelji svetosavlja trajaće do 21. do 25. januara i to radnim danom od 8.00 do 15.00 i subotom od 9.00 do 12.00 časova", navela je Ećimova.

U ovoj biblioteci tokom cijele godine pravo na besplatno učlanjenje imaju djeca predškolskog uzrasta i prvačići, članovi porodica poginulih boraca i ratni vojni invalidi, davaoci krvi i lica sa posebnim potrebama.

Pravo na besplatno učlanjenje tokom cijele godine imaju i lica nezaposlena lica sa potvrdom sa biroa, lica koja Biblioteci daruju određeni broj knjiga, te novinari i radnici u oblasti kulture.

Ećimova je istakla da je prijedorska biblioteka u prošloj godini imala oko 1.615 članova, kojima je na raspolaganju bio knjižni fond od 66.000 knjiga.

"Tokom prošle godine nabavili smo 2.585 novih naslova", istakla je Ećimova.

Ona je navela da je u prošloj godini evidentirano 22.631 iznajmljivanje knjiga na odjeljenju za odrasle, odnosno 7.610 na dječijem odjeljenju.

"Prema našoj statistici, oko 600 osnovaca i 380 srednjoškolaca učlanjeno je u Biblioteku. U aspektu ukupnog članstva dominiraju žene, koje su više zainteresovane za čitanje od muškaraca", istakla je Ećimova.

Cijene članarine su nešto izmijenjene u odnosu na ranije godine, pa tako za zaposlene i vanredne studente cijena je 15 KM, za redovne studente 10 KM, za učenike od drugog do petog razreda osnovne škole dvije KM.

Za učenike od šestog do devetog razreda, srednjoškolce i za penzionere članarina iznosi pet KM, redovni studenti sedmičnu članarinu plaćaju tri KM, a polugodišnju pet KM.