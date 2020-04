Za vikend zabrana okupljanja na izletištima u Prijedoru

PRIJEDOR - Štab za vanredne situacije grada Prijedora za predstojeći vikend zabranio je građanima sva okupljanja, boravak na izletištima, roštiljanja, druženja, izjavio je danas gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.

"Kontrolni organi će postupati rigorozno prema onima koji odmičući se od grada u prirodi funkcionišu na način koji stvara uslove da se virus prenese sa osobe na osobu. Na ovu mjeru smo se odlučili jer se očekuje lijepo vrijeme, a među nama ima još zaraženih koji nisu otkriveni“, rekao je Đaković novinarima u Prijedoru nakon sjednice Štaba za vanredne situacije.

On je pozvao sugrađane starije od 65 godina da poštuju razmak od dva metra bolje nego što su to činili jutros, podsjećajući ih da to čine da zaštite svoje zdravlje, a ne zbog bilo čijih naredbi i preporuka.

"Što se tiče testiranja, važnije je razmak poštovati nego da se testiramo i svako jutro, jer možete sad biti negativni, izaći i ne poštovati razmak i isti dan se zaraziti", poručio je Đaković.

On je naveo da je u izolaciji 297 lica, da su 794 izašla iz zdravstvenog nadzora, dva lica su zaražena, od kojih je jedno u prijedorskoj bolnici, u posljednjih 24 časa nema novozaraženih, svi testirani u prijedorskoj regiji u posljednja 24 sata su negativni, a Higijensko-epidemiološkoj službi juče se javilo 16 novih lica.

"U karantinu je 41 lice od kojih 20 u dvorani, devet u Mašinskoj školi i 12 u hotelu `Prijedor`, a zbog kršenja zabrane kretanja kažnjena su dva lica, od kojih jedno iznad 65 godina. Policija kontinuirano provodi pratnju od graničnih prelaza lica koja ulaze u Republiku Srpsku i BiH i direktno ih dovozi u karantin gdje se smještaju na 14 dana", dodao je Đaković.

On je najavio da će Gradska uprava uskoro donijeti i drugi paket pomoći privredi, te da će i pored Vladinih mjera za podsticanje poljoprivrede i Grad donijeti svoje kojima će biti obuhvaćeni i oni koji nikad sijali nisu, jer Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog kidanja lanaca transporta hrane može doći do slabije snabdjevenosti tržišta hranom.

"U bolnici se danas pušta u rad centralni razvod kisika u prostor namijenjen za oboljele. Do jutros je za pomoć bolnici uplaćeno 183.906 KM, a na devizni 250 evra, te je dostavljeno ovoj ustanovi više humanitarnih pošiljki u zaštitnim sredstvima i opremi, a danas se očekuje prva sjednica tima koji odlučuje o načinu utroška doniranog novca“, dodao je Đaković.