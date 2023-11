Za vlast budžet razvojni, za opoziciju potrošački

DOBOJ - Da li je najvažniji dokument koji usvaja Skupština grada Doboj razvojni ili potrošački, pitanje je na koje vlast i opozicija daju različite odgovore, dok građani očekuju da sve njihove potrebe budu zadovoljene.

Naime, gradska kasa sljedeće godine trebalo bi da bude teška 64.863.800 KM, a taj novac će se, poručuju iz Gradske uprave, trošiti ne samo na plate i naknade, nego i na završetak investicija.

"Po iznosu koji je iskazan, to je negdje oko 65 miliona KM i prema mišljenju stručnih ljudi iz Gradske uprave to je razvojni budžet. Naravno, biće dosta poslova u idućoj godini koji neće biti završeni u ovoj, a to su sportska dvorana i još mnogo toga, tako da i ja lično smatram da je to, u ovakvim uslovima u BiH, u RS i u okruženju, ipak pristojan budžet i da će koliko-toliko zadovoljiti potrebe", izjavio je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Ja se ne bih složila da je razvojni, poručuje Olivera Nedić, odbornica PDP-a.

"Budžet je potrošački, naslanja se ponovo na prodaju, moje zamjerke su ponovo išle ka najboljem interesu građana Doboja kada se nešto prodaje. Nisam dobila odgovor. Prodajne cijene zemljišta su vrlo nepovoljne, odnosno niske su, u bescjenje odlaze resursi. Na primjer, zgrada administracije (stara opština), kompletan prostor sa infrastrukturom, prodat je za dva miliona KM, a kupili smo ovu istu zgradu ("Slobomir P univerzitet") za potrebe grada za 12 miliona KM. Prosto, to meni ne uliva povjerenje da su to razumne odluke, da je to u najboljem interesu građana Doboja", rekla je Nedićeva.

Ona je podigla crvenu karticu i nije podržala usvajanje Nacrta budžeta, dok su njene kolege iz SP-a bile uzdržane.

Budžet kao planski dokument je nemoguće realizovati na ovakav način, mišljenja je Rade Tešić, odbornik SP-a.

"Mi smo imali raspravu na organima partije i odlučili smo da budemo uzdržani o tom pitanju. Ne želimo da budemo dio toga. Nema punjenja budžeta uopšte, znači to nije nikakav razvojni budžet, a o investicionom da ne govorimo... Po našem mišljenju, kompletan budžet je nerealan, na nerealnim nogama je napravljen. Ako pravimo budžet samo da bismo imali neku cifru na kraju, koja bi nam bila alibi da možda podižemo kreditna sredstva ili ne znam ni ja za kakve namjene to da koristimo. Vi u kući možete reći da imate prihod 200.000 maraka, a svjesni ste da je to 30 ili 20 ili deset. Znači, nerealno", poručio je Tešić.

Odbornici su na jučerašnjem zasjedanju lokalnog parlamenta razmatrali ukupno 58 tačaka dnevnog reda, a, između ostalog, dali su zeleno svjetlo za poskupljenje usluga odvoza komunalnog i krupnog otpada.

"Ugovor je istekao sa preduzećem koje prikuplja otpad i on je sada obnovljen. Dakle, na konkurs se javilo valjda samo jedno preduzeće 'Progres', ono je ponudilo određene uslove i te uslove je Gradska uprava prihvatila. Mi smo na Savjetu samo dobili informaciju o tome. Znači, to je poskupljenje za građane oko 30 odsto... To je novi konkurs, 'novo' preduzeće, sa potpuno novom ponudom. Znam da se u ovoj odluci uvodi odvoz smeća iz prigradskih naselja uz obavezu kontejnera i svako domaćinstvo mora da plaća, do sada nije, nego samo onaj ko sklopi ugovor", kazala je Snežana Šešlija, predstavnica Savjeta za zaštitu potrošača.

