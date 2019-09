Zabranjeno spaljivanje organskih ostataka nakon žetve

BIJELJINA - Poljoprivredna inspekcija Odjeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Bijeljina istakla je da je poljoprivrednicima zabranjeno da na poljoprivrednom zemljištu spaljuju organske ostatke poslije žetve i drugi otpad, te da su za nepoštovanje propisane visoke novčane kazne.

Novčane kazne za fizička lica iznose od 100 do 1.000 KM, za pravna lica od 1.000 do 7.000 KM, odnosno od 200 do 1.800 KM za odgovorno lice u pravnom licu, saopšteno je iz Gradske uprave Bijeljina.

Gradsko Odjeljenje za inspekcijske poslove pozvalo je poljoprivredne proizvođače da poštuju odluku o mjerama zaštite od poljske štete i spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu.