Žandarmerija i Policijska stanica Doboj 2 dobiće nove objekte

DOBOJ- Skromne prostorije u kojima decenijama borave pripadnici Jedinice žanadrmerije i Policijske stanice Doboj 2 zamijeniće se potpuno novim objektima koji će biti sagrađeni, najavljeno je nakon sastanka resornog ministra Dragana Lukača i dobojskog gradonačelnika Borisa Jerinića.

"PS 2 će biti u Ustaničkoj ulici, neposredno gdje je trenutno sjedište, gdje imamo opštinsku zgradu koja je desvastirana, ali svakako tu imamo dovoljno zemlje i plac da možemo tu da gradimo. Što se tiče Žandarmerije, plan je da bude u južnom dijelu grada. Imamo gradsku zemlju koja je u vlasništvu grada u potpunosti. Ima dovoljan broj kvadrata koji je potreban da se sav sadržaj za Žandarmeriju obezbijedi s obzirom da je to specifična jedinica, da je tu potrebno više objekata da se napravi, za njihova specijalizovana vozila, za obuku pasa, ono što je potrebno za njihovu obuku i treninge", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

On očekuje da će u martu biti završena projektna dokumentacija, nakon čega je potrebno obezbijediti sredstva.

"Gradska skupština mora da donese odluke i prenese to zemljište na MUP, mi ćemo napraviti idejni projekat, da kažemo šta je to što nam je potrebno da imamo u tom objektu. Već smo dogovarali sa gradonačelnikom da će grad isfinansirati sam projekat, i nakon toga moramo obezbijediti sredstva i ući u izgradnju. Znači, sve to će se dešavati u sljedećeoj godini, možda već i u ovoj ako se izvrši prenos zemljišta", izjavio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS.

On je dodao da će projekat video-nadzora koji je u Doboju pušten u rad u decembru prošle godine biti unaprijeđen investiranjem dodatnih 40. 000 KM koliko će iz gradskog budžeta biti izdvojeno za te namjene.

"Sa tih 40. 000 KM će biti omogućeno da ugradimo infracrvene uređaje, tj. da u noćnom modu možemo da radimo u punom kapacitetu, i na taj način ćemo 24 sata imati mogućnost da evidentiramo na kvalitetan način sve što je potrebno da bi održavali bezbjednost u gradu", naveo je Lukač.