Zaposleni u Doboju strahuju od smanjenja plata

DOBOJ- Zaposleni koji plate primaju iz gradskog budžeta, njih oko hiljadu zabrinuli su se da bi zbog ponavljanja izbora, za šta bi iz dobojske kase bilo potrebno izdvojiti 600.000 KM, mogli ostati bez dijela svojih primanja jer bi spuštanjem koeficijenta ista bila umanjena za četvrtinu.

Osim zaposlenim u Gradskoj upravi plate bi mogle biti smanjene i radnicima Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Centra za kulturu i obrazovanje, Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, JPU "Majka Obilića"...

Umjesto radnika njihove strahove javnosti su danas predočili sindikalci, predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić, i Zoran Stojaković, predsjednik Samostalnog sindikata radnika zaposlenih u Gradskoj upravi Doboj.

"Znam da će mnogi pitati odakle mi ovdje? Mi ovdje imamo preko 500 članova u gradu Doboju, druga stvar, kao sugrađanin, kao Dobojlija naravno da ću stati uz svoje sugrađane, i da ćemo sigurno zajednički se boriti. Kolektivnim ugovorom je predviđeno da je cijena rada od 110 do 145 KM. Ono što je juče nama rečeno da bi mogla cijena rada da se spusti na 110 KM, to znači da bi bilo umanjenje plata od 25 posto. U situaciji kada ljudi imaju kredite, kada hrane svoje porodice, kada nam ljudi odlaze iz našeg grada, da bi neko umanjio 25 posto platu nećemo dozvoliti", poručio je Božo Marić nakon sastanka sa predstavnicima sindikalnih organizacija.

On je dodao da Sindikat ne interesuju političke igre, nego 600.000 KM koje je potrebno obezbijediti za nove izbore, a ukoliko grad bude morao da izdvoji taj novac, to će na svojim platama osjetiti radnici.

Glavni krivac za cjelokupnu situaciju, smatraju u Samostalnom sindikatu radnika zaposlenih u Gradskoj upravi Doboj je CIK BiH koji ni 40 dana nakon lokalnih izbora nije potvrdio rezultate za Doboj.

"Spremni smo da izvedemo 5000 ljudi da blokiramo sve puteve koji vode prema Sarajevu, i prema Tuzli, i to neće trajati pola sata. Po cijenu toga da me zatvore, to ćemo sprovesti ukoliko oni misle na nama da treniraju strogoću i pokazuju mišiće prema nama", kazao je Zoran Stojaković.

Na naše pitanje da li trenutno nekom od budžetskih korisnika kasni plata, i koja je zadnja koju su primili, on je odgovorio da "kasni jedna plata, a za ubuduće ne znamo kako će se odvijati situacija".