Zapošljavanje u Upravi posvađalo načelnika i većinu u Gacku

GACKO - U Republici Srpskoj nije rijetkost da skupština u nekoj lokalnoj zajednici ne zasjeda duže vrijeme jer postoji sukob između vladajuće većine i gradonačelnika ili načelnika zato što nisu ista politička opcija.

Međutim, u Gacku je situacija sasvim suprotna... Skupština opštine nije održala sjednicu još od marta ove godine jer su odbornici SNSD-a, koji bi trebalo da predvode većinu, u svađi sa načelnikom opštine Ognjenom Milinkovićem, koji takođe dolazi iz SNSD-a.

Do sukoba je, svjedoče za "Nezavisne novine" dobro upućeni u situaciju u Gacku, došlo jer nisu ispoštovani unutarstranački i koalicioni dogovori prilikom popune određenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi. Tvrde da nastavak ove situacije gura ovu lokalnu zajednicu u ćorsokak i dodatne probleme.

Rajko Papović, predsjednik Skupštine opštine Gacko, kaže za "Nezavisne novine" da na svakih 15 dana pokušava da sazove sjednicu ovog tijela, ali da mu to ne uspijeva.

"Došlo je do malog neslaganja u skupštinskoj većini na relaciji jednog dijela odbornika sa načelnikom opštine u vezi s nekim već dogovorenim unutarstranačkim preuzetim obavezama stranaka, koje je trebao da izvrši načelnik. Mislim da se to odnosi na neka radna mjesta u Opštinskoj upravi i mislim da to nije ispoštovano onako kako je dogovoreno. Sad je tu došlo do tog zatezanja", navodi Papović.

Prema njegovim riječima, trenutno u Gacku ne postoji skupštinska većina te da ako se situacija ne riješi opština može biti u problemu.

"Dosad se ovo nije osjetilo. Sve ono što je Skupština dosad donijela i usvojila, prije svega kapitalna ulaganja za ovu godinu koja su se prenijela iz 2022. su nastavljena. Ali treba reći da dosta toga i kasni. Na primjer, po skupštinskom programu trebalo je da se sprovedu redovni godišnji izvještaji lokalnih preduzeća i ustanova. Trebalo je da se do oktobra usvoji i rebalans budžeta, ako će ga uopšte biti", kazao je on.

Odbornik SNSD-a Vasilije Lažetić kratko je poručio da će nesuglasice biti riješene.

"Sve se da riješiti", kazao je Lažetić za "Nezavisne".

Isto tvrdi i načelnik Gacka Ognjen Milinković, koji dodaje da što se njega tiče sukob nikad nije ni postojao.

"Ne mogu to okarakterisati kao sukob, ja nisam ni sa kim u sukobu", kazao je Milinković, koji tvrdi i da su svi koalicioni dogovori u potpunosti ispoštovani.

"Sve je ispoštovano što se tiče radnih mjesta, to mogu da tvrdim", poručio je on.

O ovoj temi, podsjećanja radi, "Nezavisne" su pisale i u februaru ove godine. I tada je načelnik Gacka bio na velikim mukama zbog situacije unutar Opštinskog odbora (OO) SNSD-a, u kome su postojale dvije struje: jedna koja je podržavala njega, a druga tadašnjeg predsjednika OO Srđana Milovića. Zbog svega toga Milović je podnio ostavku, ali su struje, tvrde naši izvori, ostale.

Čeka se, navode, izbor novog predsjednika OO SNSD-a Gacko, a to pitanje je, tvrdi Ognjen Milinković, takođe pri samom kraju.

Milanka Kovačević, novinarka iz Gacka, poručuje da je situacija u opštini krajnje ozbiljna, a da je sve "ovo što se sada dešava logična posljedica ćorsokaka u koji je zapao parlamentarni sistem u Republici Srpskoj".

"Sam sastav Skupštine u Gacku, koalicioni partneri i vladajuća većina nastali su na političkoj trgovini, odnosno dogovoru šta će ko da dobije kad dođu na vlast i onda su ti apetiti prosto rasli. Načelnik je tri godine vozio slalom prilično uspješno, i to između crvenih zastavica koje su postavljali odbornici iz njegove stranke, poput toga da zaposli sestru odbornika u javnu ustanovu, da bratu odbornice da neke beneficije itd. U momentu kada načelnik nije to želio da prihvati, došao je u probleme", pojašnjava Kovačevićeva, koja tvrdi da u opštini vlada opšta apatija.

"Budžetski korisnici mogli bi biti dovedeni u jako tešku situaciju, skoro svima fale pare za plate. Smanjen je povrat novca od PDV-a u opštini. Krećemo se nekako po inerciji, kraj godine će biti vrlo neizvjestan", navodi ona.

Po ovom osnovu davno je trebalo da reaguju i Vlada RS i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, i to na način da pokrenu raspuštanje Skupštine opštine, na šta imaju pravo ako se ne održi sjednica duže od tri mjeseca.

Time se vodio i šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini RS Vukota Govedarica koji je za situaciju u Gacku pitao resornu ministarku Senku Jujić, ali je ona odgovorila da njen Kabinet nije upoznat s tim.