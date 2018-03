Zaustavljeno izlivanje Jalovine u Sašku rijeku

SREBRENICA - U Rudniku "Sase" kod Srebrenice došlo je do izlivanja manje količine jalovine u akumulacioni prostor tehničke vode, a zatim u hidroevakuacioni kanal koji vodi u Sašku rijeku, izjavio je Srni Aleksandar Petrić, direktor kompanije "Gros" koja se bavi eksploatacijom rude olova i cinka iz ovog rudnika.

Petrić tvrdi da ovo izlivanje jalovine ne može imati ekološke posljedice za okolinu i da je riječ o mulju koji nije otrovan, jer je iz njega odstranjeno sve što bi moglo negativno uticati na okruženje.



"Do probijanja na taložniku došlo je u 8.30 časova zbog naglog otapanja snijega i velikog priliva vode u taložni prostor Rudnika. U skladu sa postojećim planom za vanredne situacije odmah smo intervenisali i uključili radnike i mehanizaciju tako da je brzo zaustavljeno izlivanje jalovine, a do 11.00 časova sanirano je oštećenje", rekao je Petrić.



On ističe da je ponovo u funkciju vraćen međutaložni nasip i da se radi na njegovom učvršćivanju, kao i na obezbjeđenju tehničkih mogućnosti za čišćenje jezera tehnološke vode.



Iz "Grosa" su pozvali mještane naselja Sase na razumijevanje i istakli da čine sve da se ovaj problem riješi i da se spriječi havarija većih razmjera.



Nastavljaju se radovi na sanaciji nasipa gdje je organizovano dežurstvo radnika i mehanizacije.