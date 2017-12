Zbog guste magle i zaleđenog kolovoza otežan saobraćaj u BiH

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija otežano iako je snijeg prestao da pada, a zbog čišćenja kolovoza preko planinskih prevoja moguće su povremene obustave za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na svim dionicama u višim, planinskim predjelima na kolovozima ima snijega, a zbog niske jutarnje temperature i leda.

Na putnim pravcima Sarajevo-Rogatica preko Romanije i Trnovo-Foča preko Rogoja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna je upotreba lanaca.

Gusta magla jutros smanjuje vidljivost na području Doboja i na dionici magistralnog puta i auto-puta od Banjaluke prema Gradišci.

U nižim područjima vozi se po mokrim i mjestimično zaleđenim kolovozima, posebno preko mostova i nadvožnjaka, te na prilazu tunelima.

Dežurne ekipe preduzeća za čišćenje puteve su na terenu i vrše čišćenje i posipanje, ali niska temperatura usporava djelovanje posipnih materijala.

Vozačima se skreće pažnja da prilagode vožnju zimskim uslovima na putevima, te da na put ne kreću bez zimske opreme koja je i zakonski obavezna.

Na dionicama koji prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina ima odrona, a na području donjeg Podrinja moguće je obrušavanja snježnih lavina na kolovoz, posebno na putnom pravcu Dobro Polje-Brod na Drini-Šćepan Polje.

U većem dijelu FBiH na snazi su zimski uslovi za vožnju. Otežano se saobraća na putnim pravcima Sarajevo-Tuzla, Sarajevo-Konjic, Tuzla-Bijeljina, Bugojno-Novi Travnik, Livno-Kupres i Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad.

Iz AMS-a apeluju da vozači voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog izgradnje autoputa Banjaluka-Doboj, u zoni ukrštanja sa magistralnim putem, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, koji reguliše privremena signalizacija.

Zbog izgradnje mosta u Krepšiću do 31. decembra obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Lončari-granica Republike Srpske /Brčko jedan/. Za vrijeme radova saobraćaj se odvija regionalnim putem Brčko-Cerik, lokalnim putevima i ulicama u naselju.

Na magistralnom putu Banjaluka-Jajce na lokalitetu Srpskih Toplica zbog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku je izgradnja novog mosta preko rijeke Zovidolke na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do. Saobraćaj se odvija jednosmjerno, preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini i regulisan je privremenom saobraćajnom signalizacijim.

Kroz grad Bijeljinu i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za sve kategorije vozila u ulicama 27. marta i Srpske vojske. Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija isključivo obilaznicom.

Na magistralnom putu na dionici Ljubogošta-Pale zbog sanacije u tunelu Kalovita Brda potpuno je obustavljen saobraćaj i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini tunela.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare završena je planirana sanacija klizišta, ali s obzirom na oštećenja koja nisu obuhvaćena predmetnim radovima, ostaje na snazi zabrana saobraćaja teretnih vozila, koja su preusmjerena na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

I dalje traju radovi na dionici Lončari-Brčko jedan i Brčko dva-Donja Bukovica, zbog čega je saobraćaj preusmjeren na obilazni put sa desne strane iz prvca Brčkog.

Radovi se izvode i na dijelu magistralnog puta u gradskoj zoni u Nevesinju zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja sa postavljenom privremenom signalizacijom. Radovi se izvode svakodnevno od 7.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača zbog aktiviranih klizišta saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

U Banjaluci će do večeras do 20.00 časova zbog održavanja manifestacije "Zimzograd" na snazi biti privremena obustava saobraćaja u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać.

Na području FBiH zbog sanacionih radova na auto-putu Sarajevo sjever-Sarajevo zapad na ulazu u tunel Oštrik, saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.