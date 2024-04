"Zdravofest": Najuspješniji lovci iz Gradiške i žene iz Rogolja

GRADIŠKA – Najbolji lovački kotlić, na 16. Festivalu turizma, privrede, gastronomije i kulturne baštine "Zdravofest 2024" u Gradišci, pripremila je ekipa Šumskog gazdinstva Gradiška.

U konkurenciji je bilo 45 kotlića. Prvo mjesto u kategoriji ribljeg kotlića pripalo je ekipi "Svi smo mi dio vas" takođe iz Gradiške.

Udruženja žena "Majka" iz Rogolja, nagrađeno je za najuređeniji štand u konkurenciji tradicionalnih vrsta hrane i poljoprivrednih proizvoda. U ovoj kategoriji takmičilo se 50 štandova.

U pripremi i uređenju pobjedničkog štanda učestvovali su Stojanka Hrvaćanin, Biljana Sladojević, Mira Cvjetković, Ljubica Koljančić, Ivanka Slijepčević, Milja Plavanjac, Grozda Smiljanić, Dara Antić, Radmila Cvetković, Dragica Cvjetković, Joka Kostadinović, Božana Cvjetković, Nataša Malidžan i Ostoja Sliječević.

"Kod nas svega ima. Teško je to pobrojati, to treba vidjeti i probati, od starinskog hljeba do pečenja na ražnju", kazale su žene iz Rogolja za "Nezavisne novine".

Danka Mirjanić, vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Gradiška rekla je da "Zdravofest" svake godine okuplja sve više učesnika, te da su ove godini sadržaj upotpunile i različite radionice za djecu. Na ovoj manifestaciji bilo je 130 učesnika te više hiljada posjetilaca.

Manifestaciju "Zdravofest 2024" je, u okviru programa obilježavanja Dana grada Gradiška, 24. aprila, organizovala Turistička organizacija uz podršku Gradske uprave Gradiške.

