Žele da Nova Topola bude opština

GRADIŠKA - Neki mještani Nove Topole, koja pripada Gradišci, imaju ideju da to mjesto treba da postane opština, pravdajući to brojem stanovnika i rasprostranjenošću ove mjesne zajednice, ali još nije podnesena zvanična inicijativa za takvo nešto.

"Ljudi imaju želju da to tako bude, ali zasad su to više priče nego što je nešto konkretno. Iz grada Gradiška nije stigla neka informacija da li može ili ne može", rekao je Siniša Pauković, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Nova Topola, te dodao da mještani koji su za to da Topola postane opština to pravdaju brojem stanovnika, veličinom teritorije i nekim drugim stvarima.

Naglasio je da zvaničnih inicijativa nije bilo, te da je sve ostalo na idejama pojedinih stanovnika koji, kako kaže, smatraju da bi ovakav potez doprinio napretku i razvoju Nove Topole.

Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške, rekao je za "Nezavisne" da nije pokrenuta bilo kakva zvanična inicijativa, nego da je ta ideja krenula od pojedinih mještana.

"U ovom trenutku Gradska uprava Gradiška ne razmišlja o formiranju opština. Ako realno pogledamo, nijedan grad u Republici Srpskoj nema opštinu, zašto bi to i Gradiška radila. Smatram da bismo na taj način povećali javnu potrošnju, javnu upravu, a mislim da to trenutno nije potrebno ni Gradišci, niti bilo kom drugom gradu u RS u ovom trenutku", smatra Adžić.

On je istakao da je Gradiška među opštinama i gradovima u BiH koji su u projektu jačanja uloge mjesnih zajednica, da one postanu centar gdje se vrši ispitivanje potreba građana koji žive na određenom prostoru, kako bi te potrebe onda pretvarali u projekte i rješavali probleme.

Mještanin Nove Topole koji je za ideju da ovo mjesto postane opština istakao je da Topola ima predispozicije za to.

"Nova Topola, koliko znam, ima preko 7.000 stanovnika, ima osnovnu školu, koja je druga po veličini u RS, i jako je rasprostranjeno i prometno mjesto. Smatram da, kada bi postala opština, Topola bi se dodatno razvijala, te da bi pretekla mnoge opštine u RS", kazao je ovaj mještanin.

Pored mještana Nove Topole, status opštine priželjkuju i pojedini stanovnici Omarske, kod Prijedora. Oni su pokrenuli inicijativu da se ovoj mjesnoj zajednici vrati status opštine, koji im je ukinut šezdesetih godina prošlog vijeka, jer bi se time, kako tvrde, poboljšali uslovi života i spriječio odliv mladog i radno sposobnog stanovništva iz ovog kraja.

Oni su napravili prve korake, trenutno izrađuju elaborat o ekonomskoj isplativosti potencijalne opštine Omarska, koji će biti završen do 10. juna, a na redu je pribavljanje saglasnosti stanovništva kroz prikupljanje potpisa.