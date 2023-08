Žele da prave most od 100 metara da povežu dva vidikovca

SANSKI MOST - Turistička zajednica općine Sanski Most do kraja ove godine planira realizaciju dva projekta, čiji je cilj unapređenje turističke ponude i jačanje planinarske infrastrukture, a finansiraće se sredstvima iz općinskog budžeta, potvrdio je Edis Rasavac, direktor ove ustanove.

Prema njegovim riječima, jedan od projekata koji će se realizirati je izgradnja visećeg mosta i ferate na planini Mulež u vrijednosti od 30.000 maraka, čiji je nosilac istoimeno planinarsko društvo. Projektom je zamišljena izgradnja željeznog mosta dužine oko 100 metara koji će povezati dvije stijene i predstavljati istinsku adrenalinsku atrakciju za planinare i avanturiste.

"Izgradnja ovog mosta već duže vrijeme je naša ideja, a sada smo nekako krenuli s konkretnim koracima. On bi povezivao dva vidikovca, a sa njega bi se pružao spektakularan pogled na cijeli krajolik doline rijeke Sane. Također, u planu je i izgradnja ferate koja bi služila za alpinističku obuku i sigurno bi bila jedna od atrakcija. Sve bi to upotpunilo ponudu našeg Muleža, s obzirom na to da smo u proteklom periodu uredili više planinarskih staza i bilježimo sve veći broj posjetilaca", kaže Samir Šadić, predsjednik Sportsko-planinarskog društva Mulež.

Inače, ferata ili željezni put utisnut u stijene savladava se uz korištenje specijalne opreme za osiguranje, a planirana je izgradnja više alpinističkih smjerova.

U međuvremenu određena je i preliminarna ruta budućeg mosta, te locirane stijene za koje bi se on mogao pričvrstiti.

"Viseći mostovi i ferate su svuda atrakcija, privlače veliki broj planinara i avanturista. To bi omasovilo planinarstvo, privuklo ljude sa strane i zasigurno upotpunilo turističku ponudu naše općine", istakao je Šadić.

Drugi projekat kojeg će realizirati Turistička zajednica, istakao je Rasavac, jeste izgradnja adrenalinskog parka za djecu.

Prema njegovim riječima, s Planinarskim društvom "Kanjon" iz ovog grada potpisan je ugovor o realizaciji tog projekta, a ova investicija biće vrijedna 10.000 KM.

"Biće to jedinstven sadržaj za najmlađe stanovnike našeg grada i biće izgrađen na lokalitetu Kamengrad, u blizini Planinarskog doma koji pripada ovome društvu. Mislim da će to biti lijepa priča koja će privući djecu i njihove roditelje da više vremena borave u prirodi i bave se sportskim aktivnostima", istakao je Rasavac.