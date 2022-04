Zemljotres oštetio 58 objekata u Trebinju

TREBINJE - Javnoj ustanovi „Ekologija i bezbjednost“ iz Trebinja do utorka je prijavljeno 58 oštećenja privatnih objekata, nastalih usljed zemljotresa koji je pogodio Hercegovinu u petak i subotu.

Ovo je saopšteno u pomenutoj javnoj ustanovi, odakle se navodi i to da je već formirana komisija za procjenu šteta od zemljotresa koja će sutra ujutro krenuti na teren sa već postojećim zahtjevima.

"Do ovog trenutka 58 naših sugrađana je prijavilo štetu od zemljotresa, a najviše prijava se odnosilo na oštećenja kuća i pomoćnih objekata-pukotine zidova, oštećenja crijepa i dimnjaka", saopšteno je iz ove ustanove.

Oni su stanovništvu uputili i apel da svi oni na čijim su objektima bila oštećenja to prijave do petka do 15 časova, jer se, kako kažu, naknadni zahtjevi neće uzimati u razmatranje.

"Nadležne službe civilne zaštite JU Ekologija i bezbjednost su obišle najveći broj sugrađana, kako bi se utvrdili prioriteti saniranja, a takođe je izvršeno i obilježavanje objekata koji ugrožavaju stanovništvo. Isto tako, naši službenici sanirali su štetu gdje god je to bilo moguće”, navode dalje u ovoj ustanovi.

Po odluci gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, operativni tim ove ustanove i "Elektro Hercegovine" su upućeni u susjedno Ljubinje, kako bi pružili pomoć stanovništvu ovoga grada.