Zemljotres u Trebinju

TREBINJE - Trebinje je danas nešto iza 16 časova pogodio zemljotres jačine 2,8 stepeni po Rihteru, objavljeno je na sajtu EMSC-a.

Epicentar je bio 13 kilometara od Trebinja.

Trebinjci kažu da je "dobro zatreslo".

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 26 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/dKuNE8AdCK