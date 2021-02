Žene iz udruženja "Snaga Timuna" kroz vez i pletenje čuvaju tradiciju

TUZLA - Vez i pletenje su dio tradicije koji ne smije biti zaboravljen i koji se treba prenositi na mlađe generacije, smatraju u Udruzi žena "Snaga Timuna" iz Par Sela, kod Tuzle, koja organizuje kreativne radionice za sve generacije.

Ideja da se žene sa sela okupe nastala je prije tri godine, kada je ova udruga i osnovana. Danas ima 35 aktivnih članica. Kako kaže Dubravka Divković, predsjednica, osnovni cilj je očuvati tradiciju.

"Najbitnija nam je zaštita tradicije i druženje. Suviše su žene zavučene u kuću. Ovako imaju prigodu da se druže, razgovaraju, razmijene mišljenje, ali i na koncu da zapjevaju", priča Divković. Kad je ova udruga osnovana, prostor u mjesnoj zajednici bio je devastiran, ali su članice, uz pomoć projekata, donatora i volontera, to renovirale i prilagodile svojim aktivnostima. Preko projekta žene su obezbijedile sebi i mašinu za šivanje. Na njoj često radi Mara Andrić, koja inače i plete od tinejdžerskih dana.

"Dosta sam odjevnih predmeta uradila. Uvijek nešto pletem. Navečer kada gledam TV, ja i tada pletem. Želim zadržati tradiciju", kaže Mara, dok pokazuje kako plete pulover za poklon. U ovoj udruzi žene spajaju tradiciju sa modernim tehnikama i rade, između ostalog, i nakit. Medaljoni su interesantni i mlađima. S obzirom na to da su potrebni preciznost i dobar vid, tek poneka žene radi vez.

"Vez sam naučila raditi u svojoj 14. godini. Majka me tjerala. Sve sam kuhinjske krpe izvezla. Jedno vrijeme to nisam radila, već sam plela, a sada ponovo vezem. Sve što vidim znam uraditi. Ovo što sada radim vidjela sam na YouTubeu kako žena radi čačkalicom. Onda sam shvatila da ja to mogu ipak iglom. I, evo, može", pojašnjava Ljubica dok veze cvijet za medaljon i dodaje da inače radi cvjetne dezene.

Osim kreativnih radionica, članice imaju i humanitarne aktivnosti. Za Božić prave i dijele suhe kolače, a za Uskrs farbana jaja. Svoje ručne radove, predmete s urađenim vezom, predmete od vune, heklanje, slatke bukete i druge stvari svake godine prodaju na Trgu slobode u Tuzli za Osmi mart. Ove godine štand će biti bogatiji i za saksije urađene dekupaž tehnikom sa biljem, te posude sa biljkama sukulentima. Ove vrijedne žene pokušavaju uklopiti tradiciju u moderno vrijeme te zainteresovati mlađe generacije.