Zeničaninu kazna od 200 KM jer je psu rekao "bježi, cuko"

ZENICA - Da je BiH zemlja prepuna brojnih apsurda i nelogičnosti, najbolje svjedoči i nesvakidašnji slučaj iz Zenice, gdje su policijski službenici kaznili H. B. zato što je psu rekao: “Bježi, cuko!”

Sve se odigralo ispred jedne osnovne škole u Perinom Hanu kod Zenice.

Kako je ispričao H. B., još je u šoku zbog činjenice da je dobio kaznu od 200 KM samo zato što je psu kojeg su pokušali uhvatiti radnici "Albe", rekao da bježi, da ga ne odvedu u azil za napuštene životinje, piše "Avaz.ba".

"Nisam upotrijebio nikakvu fizičku silu niti sam bilo koga fizički sprečavao u vršenju radnje. Ovo je, zaista, težak apsurd", govori on.

Prema mišljenju službene osobe, ali i navodima u prekršajnom nalogu, H. B. je kažnjen sa 200 KM, jer je prekršio Zakon o javnom redu i miru.

"Narušio je javni red i mir ometanjem radnika 'Albe' u vršenju službene radnje tako što je Ž. J. htio odvesti psa lutalicu ispred OŠ 'Aleksa Šantić', gdje je H. B. zatim rekao psu: 'Bježi, cuko', te je cuko pobjegao. Zatim je policiji rekao: 'Ja znam gdje se pas nalazi, ali neću da kažem', navodi se u prekršajnom nalogu.

Prekršajni nalog / Foto: Avaz

Ogorčeni Zeničanin ovu odluku smatra apsurdnom, jer je kažnjen, kako kaže, zbog gluposti, odnosno na osnovu člana koji predviđa sankciju za one koji fizički spriječe osobu da radi posao, što on, tvrdi, nije učinio.

"Policija meni nije izdala nikakvu naredbu na koju sam se oglušio pa da bi me kaznili. S druge strane, otkud pas razumije da sam mu rekao: 'Bježi, cuko'. Smiješno, a osim toga, nisam rekao policiji da znam gdje se pas nalazi te da im to neću reći, kako su naveli u nalogu", tvrdi on.

Ovaj Zeničanin ističe da neće tražiti sudsko odlučivanje, jer je izgubio vjeru u pravosuđe, ali će svakako uputiti žalbu.

"Nemam ništa od toga što ću tražiti sudsko odlučivanje. Međutim, sigurno ću uputiti žalbeni dopis policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona", kaže ovaj građanin Zenice.

