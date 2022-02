Zgradi opštine isključena struja, Bileći (ne) prijeti totalni mrak

BILEĆA - U zgradi opštine Bileća je zbog duga od 88.000 maraka isključena struja, što je, sve su prilike, tek prvi korak ka potpunom kolapsu ove opštine.

Načelnik opštine Veselin Vujović ne vidi izlaz iz ove situacije, jer je, kako kaže, naslijeđen ogromni dug od prethodne vlasti, ali ni potpisane reprograme ne mogu da prate, s obzirom da račun za računom prispijeva na naplatu.

“Juče smo trebali uplatiti tranšu od 15.000 KM, ali smo na računu imali samo 4.300 i sve to smo prebacili, računajući da ćemo ostatak isplatiti za koji dan, ali nam je blokiran račun od strane Poreske uprave na 150.000 KM i to nam je apsolutno zavezalo ruke, bez obzira što smo u procesu reprograma i nismo očekivali da nam se to desi”, kaže Vujović za "Nezavisne".

Napominjući da im je Poreska uprava u prošloj godini sa računa pod prinudnom naplatom skinula oko milion i po maraka, od naslijeđenog duga od 3.600.000 KM, Vujović objašnjava da su trenutno u procesu reprograma na način procjene imovine za stavljanje pod hipoteku i da zbog toga postupka zakonski nisu očekivali ovu blokadu.

"Naslijedili smo ogroman dug od skoro tri opštinska budžeta i 287 radnika, tako da smo sada u situaciji da moramo otpustiti trećinu radnika, ali je i to nemoguće izvesti bez otpremnina i slanja ljudi na berzu rada, a da ne govorimo o tome da nam je najveća bojazan isključivanje struje u vrtićima i školama", navodi dalje načelnik Bileće.

Kaže da su se nadali tranšama od Hidroelektrana na Trebišnjici za januar i februar, u visini od 463.000 maraka, ali je njihova uplata izostala, što je dodatno otežalo situaciju, kao i dug za asfaltiranje ulica “Hercegovina Putevima” što je Vlada RS uredno platila 2019. godine na opštinski račun, ali su tadašnje vlasti novce iskoristili na nešto drugo.

Ako se ne dogovore sa nadležnom službom naplate u Elektroprivredi RS, i sam Vujović je svjestan da Bileći prijeti totalni mrak, jer bi se uskoro zbog neplaćenih dugova mogla ugasiti i gradska javna rasvjeta, a jedini izlaz im je za sada, kako kaže, u reprogramu duga i dobijanju nekoga kredita kojim bi se isplatile one najurgentnije stvari.

Prema saopštenju Elektroprivrede RS danas je struja tokom dana trebala biti uključena, iako opština duguje više od 88.000 maraka.

“Direkcija za tržišno snabdijevanje Matičnog preduzeća je čak dala mogućnost gore pomenutom kupcu da plaćanje dugovanja izvrši na rate, ali se taj sporazum nije ispoštovao, odnosno, isti je istekao 15.12.2021. godine sa dugom od četiri neplaćene rate”, podsjetili su u EPRS, napominjući da im se duguje 88.400 maraka.