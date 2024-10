"Žila kucavica" u blokadi: Ima li šanse za uspostavljanje leta Mostar-Sarajevo

MOSTAR - Magistralni put M-17, "žila kucavica" koji spaja Mostar i Sarajevo, zbog katastrofalnih poplava zatvoren je za saobraćaj.

Građanima Bosne i Hercegovine tako su ostali alternativni pravci preko Tomislavgrada, Nevesinja i Foče ili preko Rujišta.

Brojni koji svakodnevno zbog obaveza putuju za Mostar u Sarajevo ili obrnuto, zapitali su se postoji li možda mogućnost za uvođenjem leta između ova dva grada.

Direktor Aerodroma Mostar Marko Đuzel ističe kako i preduzeće na čijem je čelu posljednjih nekoliko dana ima veliki broj upita na tu temu.

Za portal "Hercegovina.info" on kaže kako to u ovim trenucima i nije baš moguće.

"Nije da taj nije let opcija za budućnost, ali trenutno to i nije baš jednostavno realizirati. Naime, radi se o letovima i linijama za koje je potreban natječaj, jer komercijalno u ovom trenutku za to ne postoji šansa. No, ovu ideju svakako treba držati otvorenom", kazao je Đuzel.

On je dodao i kako će se po najavama drumski saobraćaj u narednim danima normalizovati, tako da pokretanje ovog leta, barem u ovom trenutku i zbog toga nije opcija.

