"Zimska čarolija" očarala sve generacije

DOBOJ - Dok jedni zadovoljno trljaju ruke, drugi kažu moglo je i bolje, a iako su je snježne pahulje ovog puta zaobišle, "Zimska čarolija" spušta svoju zavjesu.

"Ja sam, ne zadovoljna, nego prezadovoljna. Uvijek to kažem, moj suprug i ja smo generalno po prirodi zadovoljni, a tako je i kada je u pitanju ovogodišnja 'Čarolija'. Pod broj jedan, uvijek nailazimo na pozitivne komentare od strane naših sugrađana i nama je to sasvim dovoljno. Vjerujte, ne znam vam sada reći tačan broj, ali otišle su desetine i desetine flaša, što za slave, što za ostale praznike, a dolazili su i ljudi iz inostranstva koji su htjeli da baš nešto unikatno sa naših prostora ponesu u inostranstvo. Više neće da kupuju skupe viskije zato što znaju da je naša rakija, samo je bitno da je kvalitetno napravljena, da je ona u stvari jednako dobar proizvod kao i svaki drugi viski ili francuski konjak", kazala je Ivana Bijelić, koja je Dobojlijama i gostima nudila razne vrste rakije, među kojima je iva gostiljska, kaže, bila hit.

Iako su se pojedine Dobojlije žalile na visoke cijene, brojnim posjetiocima to nije smetalo, pa su tradicionalno, osim u kuvanom vinu, uživali i u hrani.

Ko su gosti koji su prilazili štandu na kojem su se, između ostalog, nudile pljeskavice, ćevapi i roštiljske kobasice, otkrila je Nataša Đalić.

"Pa, bilo je mnogo djece. Naravno, sa djecom su tu bili i roditelji, znači srednjih godina, bilo je i starijih, bilo je svih starosnih dobi", kazala je ona.

Na pitanje je li za uživanje u hrani više bilo zainteresovano domaće stanovništvo ili ljudi sa strane, odgovara:

"Pa, bilo je dosta i sa strane, baš smo primijetili da je dosta bilo turista i oni su bili posjetioci našeg štanda, ali bilo je i domaćih, otprilike ravnomjerno", rekla je Đalićeva.

U Doboju je "Zimska čarolija" održana treći put, a najviše posla su, kažu izlagači, imali na otvaranju, zatim na dočeku Nove godine i za Dan Republike, odnosno kada su se održavali koncerti.

"Žao nam je što nije u potpunosti bila čarolija, ali to nije do nas, viša je sila. Snježni pokrivač nije bio ni na planinama, tako nije bio ni u gradu Doboju. To bi, vjerujem, dalo dodatno jednu ljepotu svega, i onog sadržaja koji je bio u proteklom periodu.

Mislim da smo svi zadovoljili kada sagledamo 21 dan i ono što se dešavalo u 'Zimskoj čaroliji'. Bilo je druženje sa Djedom Mrazom za predškolski uzrast, pa novogodišnji programa za neku mlađu populaciju, 'Amadeus bend' za Dan Republike, koji je svakako zabavljao populaciju srednjih godina, i, evo, Igor Vukojević, nešto što je brend grada Doboja. Vjerujem, sve u svemu kada sagledamo, imali smo jedan sadržajan period od 23. decembra", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.