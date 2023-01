Zlatnik malenoj Sari Petković

TREBINJE - Malenoj djevojčici Sari Petković, koja se prva rodila u Porodilištu Bolnice Trebinje u ovoj godini, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić darovao je po tradiciji zlatnik, a njenoj sretnoj majci Branki i ostalim dvjema majkama koje su se porodile kasnije bukete cvijeća.

Djevočica Sara je i prvo dijete mame Branke i tate Predraga, na svijet je došla 2. januara 2023. godine i bila teška 3,55 kilograma, a dugačka 54 centimetra.

"Porod je prošao dobro. U Trebinju živim i izabrala sam da se ovdje porodim. Veliko hvala doktorici Knežević, babici Slađani Ćurić i cijelom osoblju trebinjske Ginekologije“, kazala je ponosna mama Branka.

I direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta je nakon gradonačelnikove posjete potvrdio da se trebinjske porodilje sve više odlučuju za porode u svome gradu, izrazivši zadovoljstvo što su u 2022. u Trebinju rođene 222 bebe, što je 14 beba više nego godinu ranije.

"Nažalost, u čitavoj Hercegovini, zajedno sa Fočom i Nevesinjem, nemamo 900 beba, odnosno, 220 u Nevesinju, oko 450 u Foči i 222 kod nas, ali ćemo se mi truditi da otklonimo neke probleme koje imamo, među kojim je takozvani epidural koji do sada nismo imali, jer on podrazumijeva pokrivenost Ginekologije 24 sata, ali do kraja februara ćemo i to uspjeti riješiti, kao i nedostatak doktora na ovom odjeljenju“, istakao je Lambeta.

Napominjući da su u 2022. godini zaposlili doktoricu Mariju Andrić, koja je, kako tvrdi, najbolji ginokolog u Republici Srpskoj, on je istakao da se očekuje još jedna doktorica, ali će se uskoro zaposliti i četiri babice za koje slijedi konkurs, iako je ovo deficitarno zanimanje čije je prvo odjeljenje nakon 41 godinu upisano prošle godine u Trebinju, ali na njih treba sačekati još tri godine.

Lambeta je potvrdio da se trebinjske porodilje sve više odlučuju za porod u Nevesinju jer tamo postoji porođaj uz epiduralnu anesteziju, a u Trebinju ne, što će, zajedno sa nedostatkom kadra, u Bolnici Trebinje nastojati da riješe već u prva dva mjeseca ove godine.

I gradonačelnik Mirko Ćurić je potvrdio da će Gradska uprava učniti sve da se problemi otklone, jer je njihov cilj, kako ističe, da se u Trebinju rađa što više djece.

"Iako mi nismo jedinstveni po ovom problemu, već je smanjenje nataliteta problem u cijelom svijetu, mi smo pokrenuli niz projekata u podršci da se rađa što više djece, tako da i dalje provodimo projekte u kojim se za svako novorođenče izdvaja do 2.400 maraka, ali imamo i druge, jedinstvene programe za porodicu i pronatalitetnu politiku u cijeloj Republici Srpskoj“, rekao je Ćurić, dodajući da to nisu jedini razlozi da ljudi stupaju u brak i imaju djecu, ali da će im u bilo kojoj situaciji vezanoj za porodicu Grad zasigurno pomoći.

Kaže da se neće stati na izgradnji samo jedne zgrade za mlade bračne parove, već su kod rješavanja njihovog stambenog pitanja još aktivni u Gradskoj upravi, dok se kod pronatalitetne politike trude provoditi još neke projekte kako bi djece bilo više.