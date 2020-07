Zmija dopuzala do lokala u centru Prijedora

PRIJEDOR - Osim gašenja požara, izvlačenja unesrećenih iz nezgoda, potrage za utopljenicima prijedorski vatrogasci nerijetko se susreću i s neobičnim intervencija, poput spasavanja pasa i mačaka i lova zmija.

Ovo posljednje često je ljeti, pa su tako po riječima Nebojše Mijuša, komandira TVJ Prijedor, u posljednjih nekoliko dana imali čak tri poziva da uklone zmije. Jedan je bio sinoć, a tragali su zmijom koja se zavukla u lokal u centru grada.

"Negdje je nađemo, negdje zmija i sama izađe dok mi dođemo. U posljednjih pet do šest godina to je postala česta pojava, tako da smo se čak i opremili i nabavili posebnu opremu, hvataljku i vreću za zmije", kaže Miljuš.

Dodaje su zmije u centru grada uočene i prošle i pretprošle godine. Ne zna o kojim vrstama je riječ, da li o otrovnicima ili onim koje to nisu. No, one ulovljene obavezno završavaju u prirodi.

"Pustimo ih u prirodu, u rijeku Sanu. Ne znamo o kojoj je vrsti riječ. Doduše ova koja je sinoć ulovljene je bila nekih manjih dimenzija, ali zmija je ipak zmija", kaže Miljuš.

U prošlom mjesecu vatrogasci su imali 19, uglavnom manjih intervencija. On je ponovo apelovao na sugrađane da budu oprezni prilikom roštiljanja i loženja vatri, naročito u prirodi.

"Sad je to malo češće. Zato i apel da vode računa o svemu, pogotovo o vatri koju ostavljaju iza sebe", naglašava Miljuš.

Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor ima 40 zaposlenih, 38 su vatrogasci, a njih osam i ronioci i dio Tima za spasavanje na vodi i pod vodom, dok 15 znaju upravljati i čamcima. Prije mjesec dana vatrogasci su dobili i novi čamac, piše Infoprijedor.ba.