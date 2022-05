Zmije se primakle kućama, uhvaćene na hvataljku

TREBINJE - Radnici Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost" Trebinje su u maju, ispred i u objektima u prigradskim naseljima, uhvatili i na bezbjedan način uklonili tri zmije.

"Sve tri smo uhvatili na hvataljku koja služi za tu namjenu, jer su dvije bile poprilično dugačke i ničim se drugim nisu mogle uhvatiti zbog bojazni od ugriza. Sve smo nakon uklanjanja žive pustili u prirodu", kaže Mišo Pamučina iz JU "Ekologija i bezbjednost".

Jedna od ove tri zmije, dužine oko metar i po, već je bila ušla u prizemnu kuću u predgrađu Trebinja, druga je pronađena u blizini jedne trebinjske javne ustanove, dok je treća uklonjena takođe u blizini kuće.

Zmije su, kako kažu stručnjaci iz ove firme, u cijeloj Hercegovini već izmiljele po kamenjaru, gdje se sve češće susreću otrovnice poskoci i šarke, koje u ovo doba godine, nakon zimskog mirovanja, imaju u sebi najviše otrova.

I trebinjski ljekari su uputili upozorenje građanima da budu na oprezu, naročito prilikom boravka u prirodi.

Direktorica Doma zdravlja u Trebinju Maja Mićunović kaže da je od početka godine zabilježen jedan ujed zmije te da imaju dovoljne količine seruma.

"Ujed se dogodio u martu, što je bilo neobično za to doba godine, a pacijent je zbrinut, dat mu je serum protiv ujeda zmija, potom je preventivno bio hospitalizovan u Bolnicu Trebinje i sve je završeno srećnim ishodom", kazala je Mićunovićeva.

Napominjući da seruma ima dovoljno, za razliku od lani, kada su bile nestašice jer ga nije bilo moguće nabaviti, ona kaže da su se na vrijeme obezbijedili, s obzirom da to de ljeto, a u tom periodu se zabilježi i po nekoliko ujeda.

Ni to, međutim, nije mnogo, s obzirom na to da se takvih ujeda zabilježi maksimalno tri do četiri i da Bolnica Trebinje pokriva široku regiju koja je gotovo isključivo kraško područje.

Mićunovićeva dodaje da srećom dosad nije zabilježen nijedan ujed sa smrtnim ishodom.