17 godina robije za preprodaju droge

DOBROJ, TESLIĆ - Okružni sud u Doboju osudio je Josipa Ćosića (54), Borisa Čupića (26), Darija Pavlovića (39) i Darija Todorović (30), svi iz Teslića, i Banjalučanina Denisa Nedinića (39) na ukupno 17 godina robije zbog preprodaje marihuane, spida i ekstazija na području Teslića.

Tako su Josip Ćosić, Boris Čupić, Dario Pavlović i Denis Nedinić osuđeni na po tri i po godine zatvora, dok je Dario Todorović dobio tri godine.

Podsjećamo, akciju "Kafe", u kojoj su dileri uhapšeni početkom februara, izveli su inspektori Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS. U okviru te akcije pronađeno je i zaplijenjeno ukupno 1,1 kilogram marihuane, 237 grama spida, 30 komada ekstazija i LSD-ja, sedam grama kokaina, a osim toga zaplijenjene su i digitalne vage, drobilice, oprema za pakovanje droge i drugo.

Nakon izricanja presude optuženi su pušteni iz pritvora, ali su im određene mjere zabrane.

Kako je juče navedeno iz Suda, vrijeme provedeno u pritvoru od 6. februara 2018. godine uračunato im je u izrečenu kaznu.

Ova presuda nije pravosnažna i obje strane u postupku imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.

U optužnici se navodi da su Ćosić, Čupić, Pavlović, Todorović, Nedinić i M.J. od 4. oktobra 2017. pa do 4. februara 2018. godine, iako su znali da se radi o opojnoj drogi marihuani, istu kupovali radi dalje prodaje, držali radi dalje prodaje i prodavali na području Teslića ili Banjaluke pa je tako optuženi Ćosić od Nedinića, posredstvom M.J., kupovao radi dalje prodaje marihuanu i spid, koje je zatim Ćosić nakon prethodnih dogovora putem telefona s konzumentima i prodavao na području Teslića u dva ugostiteljska lokala. U optužnici se navodi i da je optuženi Čupić od Pavlovića radi dalje prodaje nabavljao marihuanu, koju je on nabavio od Nedinića, posredstvom M.J., koju je dalje Čupić prodavao i u svom ugostiteljskom objektu u Tesliću. Dalje se dodaje da je prilikom pretresa Čupićeve kuće pronađena i oduzeta digitalna vaga crnosive boje s tragovima psihoaktivne supstance amfetamin, dok je u jednom kafebaru pronađeno i oduzeto 13 paketića od alufolije koji su sadržavali zelenu biljnu materiju opojnu drogu marihuanu i 28 paketića od PVC vrećica plave boje sa sadržajem praha svijetložute boje opojne droge amfetamin spid, dvije plave PVC vrećice s vidljivim tragovima bijele boje psihoaktivne supstance amfetamin i jedan paketić od plave PVC vrećice sa sadržajem praha bijele boje 0,0269 grama amfetamina, dok je optuženi Pavlović na neutvrđen način od njemu poznatih lica i od Nedinića posredstvom M.J. nabavio marihuanu i amfetamin spid radi dalje prodaje. Takođe je optuženi Pavlović opojnu drogu prodavao i konzumentima u javnom lokalu u ugostiteljskom objektu u Tesliću, vlasništvo njegovih roditelja, i to konzumentima N.H. i M.S.

Kazne

3 i po godine Josip Ćosić

3 i po godine Boris Čupić

3 i po godine Dario Pavlović

3 i po godine Denis Nedinić

3 godine Dario Todorović