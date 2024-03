Advokat Bijeljinca osuđenog za pedofiliju: Čuo sam da je prekršio mjere zabrane

BIJELJINA - Veselin Londrović, advokat Milenka Tomića (62), bokserskog trenera iz Bijeljine koji je na 12 godina zatvora osuđen po optužbama da je obljubio četrnaestogodišnjakinju koju je trenirao, najavio je žalbu na ovu, prvostepenu presudu.

Na pitanje zašto Tomić jutros nije bio na izricanju presude, Londrović kaže da ne zna. Upitan kada su se čuli zadnji put, nije nam htio dati odgovor.

"Čuo sam jutros u sudu da je prekršio mjere zabrane", rekao je Londrović za "Nezavisne novine".

Tomić je, podsjetimo, oglašen krivim nakon procesa koji je trajao više od dvije godine. Prije nego što će isteći dvije godine, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je upozorilo da je to zakonski rok do kojeg on može biti u pritvoru, te da on izlazi na slobodu, što se i obistinilo.

Tužilaštvo je iznijelo niz zamjerki na rad Okružnog suda u Bijeljini, a koji je, zaista, nakon što je Tomiću istekao rok tokom kojeg može biti u pritvoru, optuženom izrekao mjere zabrane, što je podrazumijevalo da ne smije napuštati adresu boravišta.

Na kraju se desilo upravo ono čega su se mnogi pribojavali - Tomić se jutros nije pojavio na izricanju presude.

Tatjana Savić, advokatica koja zastupa žrtvu i njenu porodicu, rekla je za “Nezavisne novine” da nije poznato gdje se Tomić trenutno nalazi.

"Ovaj slučaj pokazao je namjerno odugovlačenje postupka u cilju isteka maksimalnog trajanja pritvora. To je sve vrijeme bilo očigledno smišljeno s ciljem da mu se omogući bjekstvo. Da je suđenje bilo efikasnije, do ovoga ne bi došlo", rekla je Savićeva za "Nezavine novine".

