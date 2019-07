Advokat Nedeljka Lizdeka: Moj branjenik nema veze s ubistvom sarajevskih policajaca

SARAJEVO - Aldin Lejlić, advokat Nedeljka Lizdeka, tvrdi da njegov branjenik nije pristao na saradnju s istražnim organima u predmetu ubistva sarajevskih policajaca.

Lizdek je jedan od osumnjičenih za krađu automobila golf 5 na Trebeviću 2018. godine, a Lejlić tvrdi da on u predmetu "Trebević" ni protiv koga nije dao nikakvu izjavu.

"U sporazumu koji je potpisao nije obavezan da svjedoči ni protiv koga u tom predmetu, niti protiv bilo koga drugog u bilo kojem drugom predmetu. On će odgovarati za ono što je uradio vezano za akciju 'Trebević' odnosno vezano za golf 5. A što se tiče predmeta ubistva policajaca, nije istina da je Lizdek pritisnut ikakvim dokazima. On se u tom predmetu isključivo branio šutnjom. On nije svjedočio ni protiv koga, jer nema nikakva saznanja u tom predmetu budući da apsolutno nije umiješan u bilo koji aspekt tog predmeta", rekao je Lejlić.

Podsjetimo, Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je u februaru optužnicu Tužilaštva KS protiv Nebojše Marinkovića, Lizdeka, Cicovića i Miloša Pavlovića zbog krivičnog djela razbojništva.

Reagovao je i Aleksandar Remić, advokat Nebojše Marinkovića, koji tvrdi da nema povezanosti Marinkovića sa slučajem ubistva policajaca.

"Nebojša Marinković uhapšen je tri dana prije ubistva policajaca i nemoguće je da on ima neke veze s tim. Od tada pa sve do danas je u pritvoru", kazao je Remić.

Takođe, advokat Đorđa Cicovića kontaktirao je redakciju portala "Klix.ba" i demantovao vijest.

"Obzirom na činjenicu da u dosadašnjem toku postupka u akciji Trebević Đorđe Cicović nije bio pomenut u bilo kojem kontekstu u vezi s ubistvom policajaca, oštro demantujemo sve informacije koje je portal Klix.ba objavio", rekao je advokat Kočo.

Ranije u toku dana, pomenuti portal je objavio informaciju da je Lizdek istražnim organima otkrio bitne detalje o ubistvu sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

(Klix.ba)