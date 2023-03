Advokat porodice Dragičević: Saslušan ogroman broj svjedoka

BANJALUKA - Ifet Feraget, advokat porodice ubijenog Banjalučanina Davida Dragičevića (21), komentarišući jučerašnje pretrese u Banjaluci, rekao je da je zadovoljan jer Tužilaštvo BiH intenzivno radi na tom predmetu.

"I to traje jako dugo. Ogroman broj svjedoka je saslušan, ogroman broj vještačenja je proveden. Naravno, svaka istraga ne dođe do svog cilja, ali je bitno da bude adekvatna. Dakle, ovaj put se vodi istraga u skladu sa okolnostima slučaja i naravno da sam zadovoljan ovim što se dešava. Jedini razlog nezadovoljstva jeste što nismo stigli do konačnog cilja ", rekao je Feraget za "Nezavisne novine".

On je potvrdio da u Tužilaštvu BiH postoje dva predmeta u slučaju "Dragičević". Prvi se odnosi na istragu ubistva mladića, a drugi na postupanje policajaca u tom predmetu.

"Drugi predmet je jednostavniji, što se tiče samog zataškavanja i zloupotreba službenih dužnosti. A ovo sad što se sada radi odnosi se na istragu ubistva", naveo je Feraget.