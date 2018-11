Advokati tvrde da se zloupotrebljava slučaj ubistva policajaca

SARAJEVO - Na Sudu BiH danas je, čitanjem obimne optužnice, nastavljeno suđenje u predmetu "Cicović i drugi", poznatijem kao "Volan" - najvećoj istrazi o auto-kriminalu u BiH.

Sud BiH je 27. juna potvrdio je optužnicu protiv 27 osoba, osumnjičenih članova automafije, koji su uhapšeni u dvogodišnjoj akciji "Volan".

Postupajući tužilac zatražio je mjeru pritvora i izricanje mjere zabrane sastajanja optuženih sa svim svjedocima u predmetu.

Tužilac DŽermin Pašić, zbog obimnosti, nije danas uspio da pročita cijelu optužnicu.

Vlado Ademović, advokat optuženog Enisa Mandala, rekao je nakon ročišta da će se izjasniti o prijedlogu tužioca nakon što odbrana pročita prijedloge.

"Tužilac je dosta neprecizno zatražio da se izdaju određene mjere za sve okrivljene vezano za kontakte sa svim svjedocima svih okrivljenih, a dovodeći sve u vezu sa prethodnim događanjima kada su u Sarajevu ubijena dva policajca", rekao je Ademović novinarima.

On je istakao da je, pravno, sve dosta neprecizno i ocijenio da se zloupotrebljavaju nedavni događaji u vezi sa ubistvom policajca.

Ademović je istakao da je teško čuvati zdrav razum u svemu kad na jednoj strani imate potrebu da se pronađu izvršioci teških krivičnih dijela koji se dovode u vezu sa automafijom, a na drugoj strani ovaj postupak očuvati fer i pravičnim.

"Apelovao sam da svi sačuvamo zdrav razum i zaštitimo ljude u sudnici onako kako to nalaže evropska konvencija u vođenju fer i pravičnog postupka, a pri tome ne umanjimo intencije da se počinioci pronađu. Svi znamo da to treba uraditi, ali na na uštrb prava pa i okrivljenih", dodao je on.

Advokat Nada Dalipagić, branilac Joze Markića, istakla je da odbrana mora imati mogućnost da se izjasni na svaki prijedlog tužioca jer sada dolaze u priliku da ne mogu odgovoriti na pitanja.

"Tužilaštvo BiH vrši pritisak na Sud, ali naravno i na odbranu, koristeći ovu tragediju koja se desila ubistvom policajca", smatra Dalipagićeva, koja je dodala da odbrana i Tužilaštvo moraju biti u ravnopravnom položaju u odnosu prema Sudu, posebno u ovoj fazi postupka.

Akcija "Volan" traja je skoro dvije godine, a u nekoliko policijskih akcija uhapšeni su članovi više kriminalnih grupa koje su se bavile krađom automobila. Tokom istrage zadokumentovana je krađa 200 skupocjenih automobila višemilionske vrijednosti.

U slučaju "Cicović i drugi" svi optuženi nisu pod mjerama zabrane. Neki su bili u pritvoru, pa pušteni na slobodu, neki su u kućnom pritvoru, dok neki nemaju nikakve mjere zabrane.

Navode optužbe Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 340 svjedoka i stručnih vještaka i prilaganjem više stotina dokaznih materijala.

Naredno ročište, odnosno nastavak čitanja optužnice, zakazano je za 15. novembar.