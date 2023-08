Advokatica nakon izjave sutkinje iz Gradačca: To su gluposti, policija se bojala da ga privede

Nakon obraćanja predsjednice Opštinskog suda Slobodanke Kojić u Gradačcu, oglasila se i advokatica Elmedina Bojičić koja se obratila javnosti i rekla da je sve što je sudija rekla potpuna glupost, te da se mjera zabrana prilaska izriče zbog osnova sumnje.

"Zvijeri! Bagro politička, jadna li si državo! Jadna li si i čemerna kada se ovakva tragedija koristi za politička prepucavanja! Sramota me je! Sramota me je što sam tu, nemo svjedočim ovom gnusnom činu od kojeg mi danima nije dobro! Beba je plakala! Nizama je ubijena na oči svih nas! Niko nije došao! Predsjednica suda priča gluposti! Tako je! Gluposti! Mjera zabrane se izriče zbog osnova sumnje! Nisu trebali nikakvi dokazi! Sudija se bojala da donese mjeru. Bojala se i policija da ga privede, jer on je glavni baja u selu. Ovo je jedina istina. Nizama Hećimović mogu biti ja, može biti vaša kćerka, vaša sestra", navela advokatica Bojičić, prenosi Blic.

Ova reakcija advokatice uslijedila je nakon što se predsjednica Opštinskog suda Slobodanka Kojić u Gradačcu obratila javnosti povodom trostrukog ubistva koje je počinio Nermin Sulejmanović u tom gradu, kada je ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu i turske državljane Đenziga i Denisa O.

Na samom početku, Kojićeva je govorila o sutkinji Lejli Numanović.

"Meni je žao zbog svega ovoga. Ja sam svoje službeno saopštenje za medije dala na web stranici suda. Ja to ne bih ponovo čitala. Ali bih htjela da razjasnim jednu situaciju. Sutkinja Lejla Numanović se povezuje sa Nerminom. Ona živi u Tuzli, majka je petogišnje djevojčice, u Gradačac dolazi samo na posao. Ne bih voljela da se ona pominje u bilo kakvom kontekstu da je pomagala Nerminu Sulejmanoviću", rekla je Kojićeva.

Istakla je da nisu potrebni samo osnovane sumnje, već da za sve treba da postoje dokazi.

"Uopšte ne bih komentarisala kolege advokate jer će oni komentarisati kako njima odgovara. Podigneš optužnicu, imaš dokaze, oni kažu da nije kriv. To je njihovo mišljenje, ali to nije tačno. Nisu potrebi samo osnovane sumnje. Zašto sud onda postoji? S obzirom na težinu slučaja, posledica je nastupila kada je sutkinja odbacila rješenje, kada je obustavila postupak. Kada je primila zahtjev, pominje se Nermin, kako se sve to desilo, a nema dokaza da je to što je napisano u zahtjevu tako bilo. Iz izjave same Nizame to ne proizilazi. Bitno je šta stoji u spisu", rekla je ona.

Govoreći o dokazima koje je sud imao protiv Nermina nakon što je Nizama podnijela prijavu, predsjednica suda Slobodanka Kojić je rekla da su imali samo izjavu opštećene Nizame gdje je ona "koristila blagodet svjedočenja".

"Tačno je da je policija podnijela zahtjev. U zahtjevu stoje određene činjenice. Kod svakog zahtjeva, sve činjenice koje stoje u tom pravnom aktu moraju se dokazati. Ovdje nije bilo dokaza. Ja sam već rekla da je ovdje bila službena bilješka i da je bila izjava oštećene Nizame Hećimović gdje je koristila blagodet svjedočenja, znači odbila je da da izjavu", kazala je Kojićeva.

Predsjednica suda ističe i da kada koristite blagodet svjedočenja svaka odluka suda bi bila nezakonita, te da dokaze za sud prikupljaju policija i tužilaštvo.

"Sud ne prikuplja dokaze. Mogli su se saslušati policajci, to je trebalo policija da uradi. Sudija ne saslušava ni nasilnika ni žrtvu, već donosi odluku po tome šta je policijska stanica dostavila. Sudu se dokazi dostavljaju. U krivičnom postupku, kada sud traži neki dokaz, sud traži da se izvede vještačenje. Sud potvrđuje optužnicu prema dokazima koje dostavi tužilaštvo. Sud ne prikuplja dokaze po službenoj dužnosti", dodala je ona.

Ističe i da sudija nije prihvatila policijsku zabilješku kao dokaz jer se to ne može tako cijeniti.

"U službenoj bilješci piše da je onaka sačinjena 27. jula 2023, ali to je tehnička greška policije. Po prijavi Nizame Hećimović, koja je prijavila svog nevjenčanog supruga Nermina Sulejamanovića da ju je fizički napao 3. na 4. avgust 2023. u porodičnoj kući u Mionici 3 gdje se od istog odselila, kad joj je isti uputio više prijetnji, te je ista ugasila telefon, kako je više ne bi primala poruke, dana 4. avgusta 2023. godine oko 15.40 časova patrola je upućena da postupi po prijavi", rekla je predsjednica suda.

Dodaje i da su nakon prijave, pronašli Nermina Sulejamnovića koji je negirao navode prijave i naveo da nije upućivao prijetnje niti da je imao ikakav kontakt sa njom.

"O svemu je upoznat istražitelj koji je obavio sa prijateljicom razgovorom. To je službena bilješka, a je l vi vidite šta je u toj bilješci? Samo da je prijavljeno i da su razgovarali sa njim", rekla je ona.

Prema riječima Kojićeve, Nizama "nije bila svjedok kod sudije".

