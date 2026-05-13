Akcija "Štit", dvojica uhapšena: Terete ih da su tjerali žene na prostituciju

SARAJEVO - U akciji "Štit", koju su izveli pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, uhapšena su dvojica osumnjičenih, koje terete da su tri žene tjerali na prostituciju.

Akciju su izveli pripadnici Odjeljenja za krvne i seksualne delikte, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, s ciljem dokumentovanja trgovine ljudima.

Šta su pronašli u pretresima

"U pretresima na području Ilidže i u saradnji sa pripadnicima MUP-a RS na području Istočne Ilidže, pronađeni su predmeti od interesa za istragu, kao i određena količina materije koja asocira na marihuanu. Oduzeto je i jedno vozilo mercedes", saopšteno je danas, u srijedu, 13. maja iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Ko je uhapšen

Zbog sumnje u trgovinu ljudima, uhapšeni su M.M. (37), rođen u Peći, a koji ima državljanstvo BiH i Švedske, te E.K. (55), rođen u Gusinju, državljanin Crne Gore.

Seksualne usluge

"Osumnjičeni su da su u proteklom periodu počinili krivično djelo trgovina ljudima na štetu tri ženske osobe, na način da su ih, koristeći prijetnje i prisilu, eksploatisali u svrhu pružanja seksualnih usluga za novac, kao i da su ih prisiljavali na seksualne odnose", naveli su iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni se nalaze u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.