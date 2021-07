Alisa Mutap na ročištu: Ne znam ništa, pustite me zbog moje bebe

SARAJEVO - Na današnjem ročištu za produženje pritvora u slučaju "Dženan Memić", u Sudu BiH se obratila i optužena Alisa Ramić-Mutap.

"Ja pet godina trpim medijski linč. Govorili su da me treba silovati da sve kažem. Pisali su da sam ubica. Pratili su me. Moj život je stao a tada sam imala 19 godina. Osudili su me samo što sam ostala živa. Pristajem na sva vještačenja i međunarodna i poligraf samo da saznam šta se desilo. Imam ožiljak na donjoj strani leđa i rupu na glavi gdje nikada nije izrasla kosa. Jedino lijepo je što sam ostala trudna i ne znam ni kako iznosim trudnoću. Svima sam bila na raspolaganju da se sazna sve", navela je Mutap-Ramić, prenosi Avaz.

Ona je opet kazala da se ničega ne sjeća.

"Ja ne znam ništa, pustite me zbog moje bebe", kazala je Mutap- Ramić.

Podsjetimo, Alisa Mutap, bivša djevojka stradalog Dženana Memića, predana je u nadležnost Tužilaštva BiH nakon što je uhapšena u Sarajevu pod sumnjom za prikrivanje dokaza.

U istom predmetu uhapšena su i dvojica policajaca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Nebojša Veljović i Nedžad Hrvat. Oni su radili na osiguranju diplomatskog objekta nedaleko od mjesta gdje je stradao Dženan Memić, a osumnjičeni su za prikrivanje dokaza.