Američka ambasada u BiH: Šokirani smo zbog brutalne likvidacije Krunića

​Američka ambasada u Bosni i Hercegovini objavila je na zvaničnom Twitter nalogu da su šokirani zbog brutalne likvidacije banjalučkog biznismena Slaviše Krunića.

"Izražavamo naše saosjećanje porodici, kolegama, poslovnoj i široj društvenoj zajednici. Očekujemo od nadležnih tijela da poduzmu potrebne korake kako bi istražili zločin i adekvatno odgovorili", stoji u tvitu Američke ambasade u Sarajevu.

Podsjećamo, biznismen Slaviša Krunić ubijen je sinoć u naselju Glamočani nadomak Banjaluke. Ubijen je i jedan od njegovih pratilaca Žarko Pavlović, kao i napadač Željko Kovačević.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su Emilia Baldu u okviru istrage rasvjetljavanja ubistva, a anvodno se traga za još jednom osobom.

Shocked by the brutal assassination of Slaviša Krunić, and express our condolences to his family, colleagues, and the wider @AmCham_BiH community. We expect the relevant authorities to take the necessary steps to investigate this crime and hold accountable those responsible.