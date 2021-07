Arijana Memić: Dobila sam prijetnje smrću, rečeno mi je da će mi pobiti sve

Arijana Memić, sestra nastradalog mladića Dženana Memića, tvrdi da je dobila prijetnje smrću te da je iste prijavila MUP-u KS.

Ona je ovu informaciju saopštila na svom Facebooku dodajući da je policija nakon prijave identifikovala osobu koja joj je prijetila.

Navela je da tu osobu od ranije nije poznavala i da je prijetnja došla kao "grom iz vedra neba".

"Prije par dana, kao što znate, dobila sam prijetnju preko Facebooka od meni tada nepoznate osobe, u kojoj mi je rečeno da bolje prestanem raditi to što radim ili će mi pobiti sve. Ta poruka je doslovno došla iz vedra neba. Niti joj je prethodila bilo kakva rasprava u kojoj sam učestvovala, niti je to bila osoba koju sam poznavala, niti je poslije toga došlo bilo kakvo detaljnije pojašnjenje, šta ja to radim i zašto to toj osobi smeta. Ja ne znam ni danas, a nisam znala ni tada, da li je ta osoba doista planirala uraditi ono čime mi je prijetila, ali bilo mi je jasno, da to nikada ne možemo znati unaprijed. Sve do trenutka, dok se eventualno ne desi ono čime se prijeti, pa bude kasno", napisala je Arijana.

Dalje je istakla da je odmah reagovala i prijetnje sutradan prijavila MUP-u KS koji su ustanovili o kojoj osobi je riječ, gdje se nalazi te da li se sve desilo zaista onako kako je Arijana i objasnila.

"Do sada MUP u tom slučaju radi sve onako kako zakon nalaže i nemam nikakvog razloga sumnjati u njihove dobre namjere u ovom slučaju. Zašto ovo pišem? Zato što sam svjesna, da su u našem društvu prijetnje preko društvenih mreža, poruka ili posrednika nešto što se često olako uzima ili olako izgovara. Uglavnom ni ne znamo, da je to nešto na što trebamo reagovati hitno i po zakonu, a često ni ne znamo da uopšte imamo pravo na to. Znam za priče u kojima su ljudi odbijeni da uopšte predaju prijavu, a često se koriste izrazi poput ‘hajde, Facebook je to’ ili ‘ma lažni profil, neko te sigurno samo zeza’ ili čak i 'sjedi kući, ako prijaviš, još će te stvarno i ubiti, vidiš kakvih budala ima'. I nikom ništa. Pojeo vuk magarca", dodala je.

Međutim, kako ističe, prijetnje ovakvog tipa su sve češća pojava na društvenim mrežama.

"Takav stav je pogrešan, iz više razloga! Ali, priznajem, ni sama do prije 5 i po godina nisam znala koliko ozbiljne takve prijetnje mogu biti niti da ih se može, a kamoli da ih se treba, prijaviti nadležnim organima. Naš zakon poznaje tu tematiku jako dobro i za sve ima mehanizme. Samo ga se treba držati. Često se pitam, šta bi bilo da smo mi prijetnju upućenu Dženanu preko posrednika (preko Alise) prijavili nadležnim organima? Njoj je tada, prije ubistva, stigla poruka: 'Ovo će ti biti najkraća veza, likvidirat ćemo ti momka'. U meni je to odmah izazvalo nelagodu, ali prijetnju nismo prijavili, jer smo i mi mislili da 'ne može biti tako ozbiljno', jer zašto bi neko nešto učinio Dženanu, samo zato što je Alisin momak?!", navela je.

Istakla je da su se ipak u takvom razmišljanju grdno prevarili te da se i dan danas bore da istina i pravda konačno stignu te da u miru mogu tugovati za Dženanom i njegovim oduzetim životom.

"Zato poručujem svima, iako je povjerenje u policijske i pravosudne strukture možda trenutno poljuljano, da zakon uvijek štiti građane! Zakon postoji, mehanizmi postoje, samo se svi mi istog moramo držati i te mehanizme koristiti onda kada je to potrebno. A, potrebno je svaki put kada vam neko prijeti, pa makar se taj neko i samo 'šalio'. Prijavite! Neka se onda 'šali' sa policijom, ali ne sa vašim životom. I neka svi znaju, da će biti prijavljeni", poručila je Arijana.

Podsjetimo da je i Arijanin otac, Muriz Memić, dobio prijetnje i to od muža Alise Ramić (Mutap) koji je ubrzo uhapšen i nakon saslušanja pušten na slobodu.

(N1)