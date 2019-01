Aruli za utaju poreza i falsifikovanje 5.000 KM kazne

BANJALUKA - Bojan Arula (41), radnik banjalučkog Centra za socijalni rad, osuđen je u banjalučkom Osnovnom sudu na novčanu kaznu od 5.000 KM zbog krivičnih djela utaja poreza i doprinosa te falsifikovanje ili uništavanje poslovnih knjiga, potvrđeno je iz ove pravosudne institucije.

Aruli je za utaju poreza izrečena kazna od 4.000 KM, a za falsifikovanje ili uništavanje poslovnih knjiga 1.000.

On je, prema presudi, dva puta izbjegao plaćanje poreza i doprinosa, u ukupnom iznosu od 46.602 KM, i to 2013. i 2014. godine, kao lice odgovorno za zastupanje i predstavljanje Udruženja "Nova generacija".

To udruženje imalo je zaključen ugovor sa Centrom za socijalni rad Banjaluka, koji se odnosi na angažovanje mobilnih timova.

U optužnici se navodi i da je isplaćivao dnevnice licima koja nemaju status zaposlenih u Udruženju, kao i dnevnice zaposlenima na osnovu putnih naloga u kojima nema podataka kako se došlo do obračunatog iznosa za isplatu. Iako je znao da je na te isplate dužan obračunati i platiti porez i doprinose, on to nije učinio, novac za isplatu podizao je sa računa Udruženja kod poslovnih banaka i isplaćivao članovima mobilnih timova, a podatke o isplati nije knjižio u dnevnik blagajne, na šta je bio obavezan. Prema optužnici, on je u 2013. izbjegao da plati 18.043 KM poreza na isplaćenih 43.959 KM ličnih primanja, a 2014. nije platio poreze i doprinose od 28.557 KM na isplaćenih 60.535 KM. Arula je isplaćivao dnevnice i licima koja nisu bila zaposlena u ovom udruženju, a tereti ih i za falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga.

Protiv njega je 2016. godine policija podnijela izvještaj i za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja jer je u junu 2014. godine donio nezakonitu odluku o smještaju maloljetnika u ustanovu zatvorenog tipa.