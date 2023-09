Austrijska policija traga za vozačem koji je udario bh. državljane i pobjegao

GRAC – Saobraćajna policija Graca aktivno traga za vozačem sa registarskim tablicama sa područja Bruck-Mürzzuschlag koji je jutros skrivio sudar, a zatim pobjegao sa lica mjesta.

Naime, on je prepodnevnim satima udario u automobil u kojem su bili državljani BiH, 43-godišnja žena i 52-godišnji muškarac. Naime, oni su stajali u koloni jer je došlo do gužve u saobraćaju. On ih je udario u zadnji kraj i navodno je čak izašao da vidi u kojoj mjeri su povrijeđeni. U momentu kada su trebali da razmijene lične podatke, ovaj vozač je sjeo u auto i pobjegao.

Kako su ga opisali državljani BiH, riječ je o mladiću, arapskog porijekla. Navodno je vozio mercedes sa BM tablicama. Policija apeluje na sve da prijave ako vide oštećeni mercedes sa ovim tablicama.