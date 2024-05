"Baki i tetki rekao da bi ih pobio da mu sutra nije slava"

TESLIĆ - Osnovni sud u Tesliću potvrdio je optužnicu protiv D.Z. (33), kojeg, između ostalog, terete da je prijetio baki Č.V. i tetki P.D., i to pored crkve, dok su palile svijeće, rekavši im "da njima neće pomoći ni crkva, ni molitva, jer samo da mu sutradan nije krsna slava, obje bi ih ubio".

Optužnicu protiv tridesettrogodišnjaka podiglo je Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage, a, kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", terete ga za ugrožavanje sigurnosti i oštećenje tuđe stvari.

Optužen je da se o zakon ogriješio od juna 2023. godine do sredine novembra te godine na području Teslića.

"Ugrozio je sigurnost svoje bake Č.V., pošto je 7. juna 2023. godine, u prijepodnevnim časovima, došao u prizemlje kuće gdje živi Č.V., te nakon kraće prepirke s njom, izašao iz prizemlja kuće, popeo se uz stepenice do ulaznih vrata na spratu kuće, koji koristi njegova tetka P.D. sa svojim vanbračnim suprugom F.K., koji su u Sloveniji, a zatim udarcima nogom nasilno otvorio vrata na spratu kuće, nakon čega je otišao", navodi se u optužnici.

On se, sudeći po optužnici, ni nakon toga ne smiruje, već je 26. oktobra 2023. godine, sa svojom djevojkom M.T., došao na parcelu u blizini kuće, a nakon što mu je Č.V. iz svog dvorišta rekla da se njegova djevojka pomjeri sa njene zemlje, on je dotrčao do Č.V.

"Uhvatio ju je rukama za prsa, te je tako odgurao do ulaznih vrata prizemlja kuće, govoreći joj da njegovoj supruzi ništa ne smije reći", ističe se u optužnici.

Novi problem, sudeći po optužnici, izaziva tri dana kasnije.

"On je 29. oktobra 2023. godine sjekirom razbio ulazna vrata na spratu kuće koji koristi njegova tetka P.D. sa svojim vanbračnim suprugom, smatrajući da on treba da živi u toj kući kao nasljednik iza svoje pokojne majke - kćerke Č.V., iako fizička dioba između nasljednika nije završena, te tom prilikom zaprijetio Č.V. da će je uznemiravati sve dok ne iseli iz kuće, da će i kuću zapaliti", dodaje se u optužnici.

Usljed toga je, istaknuto je, Č.V., plašeći se za svoj život, morala izaći iz kuće i odseliti kod M.B., svog zeta, početkom novembra 2023.

"Tada se osumnjičeni uselio u kuću i iz obijesti u prizemlju polupao sjekirom namještaj i vrata, nožem isjekao roletne na prozorima, dok je na spratu kuće razbio francuski ležaj, sitno posuđe, usisivač, kao i bušilicu boš, komplet bušilica marke iskra i tačno neutvrđenu količinu drugog sitnog alata, vlasništvo P.D. i F.K.", naglašeno je u optužnici.

Novi problemi, sudeći po optužnici, dešavaju se već u decembru.

"On je 18. decembra 2023. godine, pored pravoslavne crkve u Tesliću, dok su Č.V. i P.D. palile svijeće, prišao njima, te im zaprijetio da njima neće pomoći ni crkva, ni molitva, jer samo da mu sutradan nije krsna slava, obje bi ih ubio, tako da ih ni sto komada ne bi sastavilo", navodi se u optužnici, a potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

