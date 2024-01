Banda sa Balkana tereti se za pljačku tešku 20 miliona franaka

LUCERN - U Krivičnom sudu u Lucernu danas je počelo suđenje šestorici optuženih za pljačku nakita vrijednog 20 miliona švajcarskih franaka.

Riječ je o pljački prodavnice Gübelin koja se nalazi na lucernskom Schwanenplatz, a koja se desila 26. oktobra, 2019. godine. Tada su dva maskirana napadača upala u draguljarnicu, te vezala tri zaposlene u radnji. Nakon toga su ispraznili sef.

Oni su pobjegli sa četiri torbe pune nakita. Dio plijena je bio sakriven u obližnjoj šumi, a dio u stanu.

Optuženi su starosne dobi od 32 do 61 godine, a prema optužnici najmanje trojica su sa područja Balkana: 38-godišnji državljanin BiH, rođen u Švajcarskoj, državljanin Crne Gore te jedan makedonski državljanin.

Prema pisanju medija, Crnogorac je jedini koji je u potpunosti priznao zločin i njegovo svjedočenje je od suštinskog značaja.

Prvooptuženi je 46-godišnjak koji je priznao da je sa pomoćnikom upao u radnju. On je navodno bio na vezi sa jednim zaposlenim, koji im je bio insajder, ali prvooptuženi je to porekao. Rekao je da je pomoću elektronske kamere snimio sigurnosnu šifru pomoću koje je ušao, te da nije imao insajdera.

Kada je riječ o prvooptuženom, ne navodi se njegova nacionalnost, osim da je svojevremeno služio zatvorske kazne u Srbiji.

Inače, zanimljivo je da u optužnici stoji da se jedan od osumnjičenih sa insajderom iz Gübelin-a sastao u Banjaluci kako bi dogovorili pljačku, ali je osumnjičeni to porekao rekavši, da se mogao susresti s njim gdje je htio, pa čak i u crkvi, te da nije bilo potrebe da se sa bilo kim sastaje u BiH.

Kada je riječ o državljaninu BiH (38) on je bio sumnjiv zato što je kod njega pronađeno 15.000 franaka u gotovini, i to u stanu gdje je dio plijena pronađen. Na pitanje odakle mu toliki novac, on je rekao da je želio da da depozit za najam stana.

Suđenje optuženima se nastavlja.

