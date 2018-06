Banjalučani 87. put na skupu "Pravda za Davida"

Komentari: 6

Oce nas koji si na nebesima, oslobodi ljudske duse zemaljskog zla i donesi nam slogu za raj na zemlji. Oprosti krivima i blagoslovi neduzne. Ocisti planetu od uzasa koji smo stvorili i dopusti joj da se preporodi. Oslobodi nasa srca i umove mrznje kako bi postali jedno. Oce nas koji si na nebesima cije ime u molitvama spominjem, blagoslovi me buducnosti kroz koju cu doneti puno ovoj zemlji. Hvala ti Boze sto si uz mene, cuvaj me i gledaj me. Pomozi mi da prodjem kroz sve strahove da me ne bi pratili dalje u zivotu. Neka moje srce i tvoje kucaju zajedno u ritmu i ne dozvoli da se razdvoje.. Oce nas koji si na nebesima, hvala ti za zivot i za svu srecu koju nam donosis i hvala ti za tugu posle koje sunce sija jos jace... Amin Napisao David Dragicevic

Milos

Dnevni red Ministar nije tu... Predsednica Vlade nije tu... Pitanja se postavljaju...odgovora nema...!!! Pa, ljudi, da li je ovo Davidov trg ili Narodna skupština? Jasno je da prozvanih nema na Trgu... Da ni odgovora nema na Trgu.... Ali.... Zašto je prošlo još jedno zasjedanje...u duhu... Trla baba lan da joj prođe dan!? Šta nam je poručila danas prazna skupštinska sala....da brod tone...da se žalosna havarisana olupina...sama bije o talase...a miševi prvi bježe! Kome će i kako opravdati svoje odsustvo u skupštinskoj klupi, a pretenduje da sjedne u predsedničku fotelju? Da li je to program vrdanja...skretanja...kampanjskog polaganja životnih i stranačkih ispita...nejasnog pravca i usputnog preskakanja zakonskih rupa do jasnog cilja? Kakva škola? Kakav OBRAZovni sistem? Kakav red i poredak? Kakva poruka? Pošto nije nužno biti na licu mjesta...imam i ja par pitanja? Prvo...znam da se najviše štrecate na riječi Bogatstvo i iskopavanje....jer je davno završeno zgrtanje šakom i kapom sa površinskog kopa naše Republike! Ono što najviše boli....svako živo biće... Nisu rudarsko geološka blaga iskopana iz zemljine utrobe...već iščupano srce od oca i majke....na Trgu izloženo ruglu i podsmijehu! Znam, da sit gladnom ne vjeruje....ali pokušajte da zamijenite uloge.... Smrt...nekog vašeg boli....Kad Bog pošalje po nekog vašeg vidjećete...da je to prioritet...i tačka broj jedan...bez daljeg dnevnog reda...i nema bježanja...ta vas vijest i pitanje ZAŠTO... pronađe...gdje god da se sakrijete! Evropske i regionalne integracije...su savladane...davno tehnike usvojene...posle drugog svjetskog rata...smjernice tu i tamo su bile nejasne...pamtim da su pojedini muški članovi Yu porodice bili integrisani u njemački arbeit sistem...a danas....ste postigli najzavidnije uspjehe u polje potpuno... ...kakve integracije propisa u nas sistem.... Ma....potpune asimilacije naše demokratsko demografske migracije u evro i regionalane...koncepte! Bićemo mi svi skupa u Evropi...ali ne dio nje! Koncesije....je l' to predivo upleteno u privredne ili privatne ruke? Ko to konce koncesije drži...a ko namotava....i skreće riječne tokove....njive...oranice....banje...brzih cesta dionice....na svoje vodenice? Kome to vlada da poverenje da čuva Republiku, potpiše svojeručno...imenuje ljude da domaćinski brinu o javnoj instituciji...a onda dozvoli da dođu svojeglavi, nadobudni direktori ...koji novo kolo pletu...pa ako nisi vičan mafijaškoj bravuri....hajde iz kola iskoči....ima rupa koje će novi direktori da ozakone....da rade i protiv države i vlade....hinjski iza leđa...drže pikove...kroje sa prekaljenim lopovima planove...sijeku slavljeničke parčiće i dižu čaše....prodajući našu djecu tuđinu...drznu se na najsvetije...da se kunu u ono što sami nemaju pa ne znaju kako je othraniti...časno...pošteno...! Kome da se požalimo kad se nad našom djecom bahate? Na kom jeziku da postavimo pitanje...kojim tonom da podesimo glasnice...koja žica dira vaše srce....da nas čujete...da nas boli NEPRAVDA! Nekada su kraljevi...skidali zlatne odore...mješali se sa narodom da čuju ...muke njegove! Mi vas danas vučemo za redengote...jaučemo....vi samo presvučete mundire...i pređete na drugu stranu...ulice! Ne stidite se... ni Boga ni istine! Zašto kroje trase po kojima hodamo...zakone za koje se držimo...uvjerenja da nismo u pravu...izdaju ....presude potpisuju...nečasni..krivično gonjeni...u postupku ili već presuđeni...?! Zašto su pošteni koji nisu za prodaju... ni sebe ni Republike omalovažavani...sistematizacijama...novim krojevima....prekim sudom i prečim stazicama...smaknuti...da bi došli kreDEBILNI poslušnici? Hoćete li kad svi odemo...kad službena deponija lopova toliko naraste...da vama bude vidljiva.... Hoćete li se raspadati kao Alumina? Pušiti kao nenaloženi dimnjaci kineske stanarske četvrti? Hoćete li se umiti Ukrinom....Crkvenom... Hoće li vas Sunce igdje vidjeti? Da vas pita ko je i u kojoj noći Davida ubio? Ko se drznuo? U koju vreću crnu ste nas zakopčali i gdje ste nas sve skupa zavitlali.... Kad će na dnevni red PRAVDA doći....pojedinačno ili sistemski? Ne morate na vrat na nos odgovoriti...razmislite... MOŽEMO LI DISATI, ŽIVJETI, RADITI...OVDJE... Da ima ko glasati! Jer...ionako....NOTHING ELSE MATTERS