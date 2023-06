Banjalučani osumnjičeni da su ukrali jagnjad

BANJALUKA – Banjalučka policija izvršila je kriminalističku obradu lica R.M. i R.K., iz Banjaluke jer se sumnjiče da su počinila krivično djelo krađa.

Iz Policijske uprave Banjaluka su saopštili da se navedena lica sumnjiče da su navedeno krivično djelo počinila 9. juna do devet časova do 10. juna do 14 časova u mjestu Bistrica, na način da su iz ograđenog voćnjaka otuđila sitnu stoku (jagnjad).

"Otuđena sitna stoka je pronađena, uz potvrdu oduzeta i vraćena oštećenom licu. O svemu navedenom je obavješten dežurni

tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", kazali su iz PU Banjaluka.