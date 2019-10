Banjalučanin nakon tuče: Nisam napadač, branio sam se

BANJALUKA - Tvrdnje da sam napao Banjalučanku, a zatim dobio batine od njenog sina Marka D. (20), nisu tačne, već su njih dvoje napali mene, a ja sam se branio, navodi Banjalučanin Nemanja Panić (26).

Tvrdi da je u četvrtak slučajno sreo njih dvoje i zatražio novac koji mu duguju.

"Onda su me oni napali. Marko je bokser i sa sobom je imao palicu kojom me je tukao. Morao sam se braniti. Imao sam nedavno tešku operaciju koljena, od koje se još nisam oporavio. Tokom ovog incidenta i sam sam povrijeđen, a svaka povreda koju sam njima nanio bila je u samoodbrani", ističe Panić.

Po njegovim riječima, nije inicirao ovaj incident, niti je to u stanju s obzirom na to da se još oporavlja od operacije, a za to stanje, kako tvrdi, znao je i Marko.

"Sve moje tvrdnje mogu potkrijepiti svjedoci i snimci video-nadzora", kaže on.

