Banjalučanin optužen da je prodavao drogu za 20 do 50 maraka

BANJALUKA – Banjalučanin Filip Živković (24) optužen je da je prodavao drogu na području Banjaluke.

Protiv njega je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo optužnicu sa prijedlogom Osnovnom sudu u Banjaluci za produženje pritvora i terete ga za krivično djelo neovlaštena proizvodnju i promet opojnih droga.

Živkoviću se na tetet stavlja da je od marta do 9. jula ove godine, kada je i uhapšen, neovlašteno prodavao i radi prodaje držao drogu kanabis sativ L.

Drogu je, kako se navodi u optužnici, neovlašteno prodao M.S. i to u više navrata po cijeni od 20 KM do 30 KM, a D.J. je više puta prodao po cijeni od 20 KM do 50 KM. Terete ga da je 8. jula ove godine, u Banjaluci, M.S. prodao 0,99 grama droge za 30 KM, a D.J. 2,6 grama, za 50 KM.

Takođe i da je 9. juna u Ulici Mladena Stojanovića u Banjaluci, odnosno u stanu koji je koristio, držao drogu radi prodaje. Droga je bila upakovana u 74 manje vrećice ukupne težine 249 grama.

Osim toga imao je i dvije crne vrećice narkotika mase 1,4 grama, te kesicu droge od 7,8 grama i jednu bijelu foliju sa narkoticima mase 7,7 grama kao i digitalne vage i mrvilicu.

Predloženo je i da se Živkoviću izrekne mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta privremeno oduzetih na osnovu potvrde o oduzimanju.

Inače, Živković ima i državljanstvo Srbije, a za njim je Interpol Beograd bio raspisao potjernicu te je uhapšen u akciji "Specijal" 9. jula u Banjaluci zbog sumnje da se bavio preprodajom droge.

Kako je tada saopšteno iz PU Banjaluka, navodeći inicijale, izvršen je pretres na jednoj lokaciji u Banjaluci i tom prilikom je pronađeno i oduzeta marihuana, dvije digitalne vage, dva laptopa, mrvilica. Takođe, pronađeno je 2.750 evra i 210 KM za koji se sumnjalo da je pribavljen izvršenjem krivičnog djela, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.