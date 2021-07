Banjalučanin osumnjičen da je pokušao ubiti sugrađanina

BANJALUKA - Mirko Šteković (52) iz mjesta Obrovac, kod Banjaluke, osumnjičen je da je iz lovačke puške pokušao ubiti sugrađanina Vitomira Planinčića (60).

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, dostavljen im je izvještaj protiv Štekovića zbog sumnje da je 11. jula pucao iz lovačke puške i počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, na štetu Planinčića, zbog čega ga je tužilac ispitao.

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka nakon ispitivanja Štekovića stavio je danas prijedlog za određivanje mjere pritvora Okružnom sudu u Banjaluci, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22.Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor mu je predložen zbog postojanja osnovane bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo shodno članu 197. stav 1. tačka b. i v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

Sve se desilo u nedjelju, oko 23 časa, u mjestu Obrovac u kući oštećenog Planinčića, koji je teško ranjen u grudi. Policija je zbog njegovog ranjavanja, osim Štekovića, bila uhapsila i Radenka M. (48), takođe iz tog mjesta, ali je on nakon obavljene kriminalističke obrade pušten na slobodu.

Kobne noći trojica muškaraca su sjedila kod oštećenog kada je došlo do pucnjave, a šta je dovelo do sukoba biće poznato nakon istrage. Planinčić je u ponedjeljak u 00.15 sanitetskim vozilom Službe hitne pomoći Banjaluka dovezen u Urgentni centar UKC RS sa teškom povredom grudnog koša. On je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

Prema riječima Dragana Rakanovića, načelnika ove klinike, pacijent je priključen na aparate za mehaničku ventilaciju, a njegovo opšte stanje je i dalje teško i životno je ugrožen.

"Nastavlja se s primjenom terapijskih protokola. Sve dalje prognoze u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem su neizvjesne", rečeno nam je iz UKC RS.