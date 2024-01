Banjalučanka tvrdi da ju je pijani komšija pretukao u njenom dvorištu

BANJALUKA - Banjalučanka Vinka Đurić (65) tvrdi da ju je 23. decembra pretukao dvadesetak godina mlađi komšija M.B., koji je bio vidno pijan, a zbog zadobijenih povreda nekoliko puta je završavala u bolnici.

Ovaj incident se desio u banjalučkom naselju Saračica, kada je njen muž, za kojeg kaže da je teško bolestan, izašao da sipa malter u oštećenja na cesti, a kako je navela, tada mu je komšija prijetio pištoljem i pokušao ga pregaziti autom.

Banjalučanka ističe da je nakon ovog incidenta u medijima pročitala da njenog komšiju terete za oštećenje garažnih vrata uz pomoć fizičke snage, a njenog muža da mu je sjekirom oštetio auto i tvrdi da njen muž nije ni imao sjekiru.

Kada je uspjela stati na noge, odlučila je da sama podnese prijavu protiv nasilnika.

"Bila sam u kući, a moj muž je samo došao i rekao sinu da zove policiju. Čula sam galamu ispred kuće, a kad sam izašla, taj pijani komšija je galamio i opirao se, a na obali je bilo nekoliko članova njegove porodice. Pitala sam šta je bilo, jer ništa mi je nije bilo jasno. On se otrgnuo od brata koji ga je držao i rekao: 'Pustite me da ga ubijem.' Sve je to bilo u mom dvorištu. Ja sam pritrčala i mog supruga zaključala u garažu jer je on više puta operisao tumor na mozgu i išao na zračenja pa bi za njega i čvoka bila kobna", ispričala je Banjalučanka.

Kako navodi, nasilnika je brat držao, a majka ga molila da prestane.

"I ja sam ga molila da se smiri jer je to momak od dva metra. Kažem mu: 'Sine, smiri se, ne znam ni šta je', a on se u jednom momentu zaletio i razbio nam staklo na garažnim vratima, dok je moj suprug sjedio tamo u zaključan. Rekao je: 'Pustite me da ga ubijem.' Pokušala sam da ga smirim, grlila ga, kumila i molila 'nemoj, sine'. On me uhvatio za ramena i bacio o asfalt", rekla je Banjalučanka.

Kako je rekla, udarila je glavom i rebrima, a noga joj je od tada još crna.

"Onda me udario nogom ispod desne dojke i stavio nogu iznad mog vrata, bili su mi svjetlaci ispred očiju, a brat ga je vukao. Moj sin je bio po strani i jaukao. Muž je za to vrijeme bio zaključan i nije imao kontakt s njim. Porodica ga je uvukla u auto i odvela nekud, a ja sam se dovukla do staze, svjetlaci su mi bili ispred očiju", rekla je ona.

Potom joj je došla komšinica i uvela je u kuću.

"Počela sam povraćati, rebra su me boljela. Spustila me na dvosjed i stavila mi obloge zbog hematoma na glavi, a onda sam se onesvijestila. Ona je valjda pozvala hitnu, ja se ničeg ne sjećam i odveli su me u bolnicu", priča Banjalučanka.

Kako je rekla, ljekarima je uspjela reći da ju je pretukao komšija, a oni su to prijavili policiji, koja je došla i uzela izjavu.

Kako navodi, nekoliko puta je nakon toga završavala u bolnici jer joj je bilo loše, gubila je svijest i trpjela jake bolove.

Podsjećamo da su nakon ovog incidenta iz Policijske uprave Banjaluka saopštili da su lišili slobode M.B. i R.Đ. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

"Lice R.Đ. se sumnjiči da je istog dana oko 14.30 u Banjaluci upotrebom sjekire načinilo oštećenja na putničkom vozilu vlasništvo lica M.B., a M.B. se sumnjiči da je upotrebom fizičke snage oštetio vrata pomoćnog objekta u dvorištu porodične kuće lice R.Đ. O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je tad iz policije.

Ova Banjalučanka je rekla da je prošla pakao, a da joj se nikad niko nije izvinio zbog tog incidenta, a muž joj se nakon svega povukao u sobu i slabo komunicira, te je odlučila da sama podnese krivičnu prijavu protiv nasilnika i 3. januara je, uz pomoć štapa, otišla u policiju, tražeći da u skladu sa zakonom odgovara za svoje postupke.

Kako nam je odgovoreno iz Policijske uprave Banjaluka, policija je postupila po prijavama oštećenih lica od 23. decembra i 27. decembra 2023. godine, te 3. januara 2024. godine i preduzeli su sve neophodne mjere i radnje.

"U vezi sa navedenim, 27. decembra 2023. godine Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka dostavljen je izvještaj, kao i dopuna navedenog izvještaja 4. januara 2024. godine", rekli su nam iz policije.

Kontaktirali smo Okružno javno tužilaštvo Banjaluka kako bismo dobili odgovore ko je u konačnici obuhvaćen tim izvještajem i za koja sve krivična djela, te ćemo naknadno objaviti odgovor.

