Banjalučka advokatica napadnuta u centru grada: Najviše me iznenadilo ponašanje policije

BANJALUKA - Banjalučka advokatica Jovana Kisin Zagajac izjavila je za "Nezavisne novine" da ju je danas u Ulici Veselina Masleše u Banjaluci fizički i verbalno napao muškarac za kojeg su joj u policiji rekli da je od ranije poznat policiji, o čemu je danas pisala na društvenim mrežama.

"Prolazila sam Gospodskom ulicom, primijetila sam čovjeka u haustoru koji je, kada me je ugledao, izašao iz haustora i krenuo prema meni i baš pokazao prstom na mene. Dakle bilo je još prolaznika, a on se baš uputio prema meni direktno. Vidjela sam da ga ne poznajem, pomislila sam da je neki pijanica i slično i nastavila sam hodati. On mi je prišao, krenuo da me vrijeđa, da psuje i da mi se unosi u lice. Kad sam vidjela da bi moglo doči do fizičkog kontakta rekla sam 'molim vas udaljite se, pozvaću, policiju', ali kako sam to rekla on je zamahnuo šakom u pravcu moje glave. Ja sam nekako uspjela da se izmaknem, ni sama ne znam kako, izvukla sam telefon i odmah pozvala 122. On je i dalje psovao, vrijeđao… I tada se udaljio", kazala je Kisin Zagajac za "Nezavisne"

Dodala je da je policiji rekla da je napadnuta, a da su oni insistirali da kaže da li ju je napadač udario.

"Ja sam rekla ne nije me uspio udaiti, ali je pokušao, pošto sam vidjela da od tog zavisi da li će nekoga poslati ili ne. Nakon 10-ak minuta je dokla policija, a ja sam uspjela da obezbijedim svjedoka, ženu koja je sve to vidjela i pitala me jesam li dobro. Najviše me iznenadilo ponašanje policije", kazala je banjalučka advokatica.

Uzeli su, kaže, njene podatke, ali kada su krenuli prema njemu, išli su "onako mirno, laganim korakom, a on umjesto da bjezi je stajao i čekao ih".

"Oni su prišli Ii krenuli da nešto razgovaraju sa njim, ostravili su mene na licu mjesta, od svjedoka nisu uzeli nikakve podatke i krenuli su dalje sa njim. Mi smo onako ostali na ulici, mene više niko niti je nazvao, niti pozvao da dam izjavu u policiji, niti je on lišen slobode, apsolutno nista. A pošto sam ja i prošle godine fizički napadnuta, a verbalno nebrojeno puta, i sve sam to prijavljivala, nikad nisam dobila informaciju ni da je pokrenuta istraga, samim tim je moja ispovijest na Facebook-u o napadu ispala moja kritika reakcije nadležnih", kazala je Kisin Zagajac i dodala:

"Svaki put prijavim, svaki put policija dođe na lice mjesta, ponašaju se uredno, ljubazno, pomalo nezainteresovano, upišu moje podatke, identifikujemo počinioca, svaki put se slučaj završi bez uzimanja zvanične izjave, bez pokretanja bilo kakvog postupka.

Kisin Zagajac o mogućem motivu napada

Što se tiče mogućeg motiva napada, banjačuka advokatica navodi da je proteklog vikenda na Facebook-u komentarisala dolazak ministara inostranih poslova i saobraćaja i komunikacija BiH Elmedina Konakovića i Edina Forte te premijera FBiH Nermina Nikšića u Banjaluku i reakcije koje je on izazvao, zbog čega je primila mnogo uvredljivih poruka.

"Zbog izjave povodom subotnjih dešavanja, odnosno napada na političare iz Sarajeva, imam pun inboks prijetećih poruka. Ja komentarišem teme koje se tiču osnovnih ljudskih prava, međutim to znaju biti i političke teme, što je očigledno škakljivo za mnoge ljude i izaziva određenu vrstu gnjeva i nasilja koje se, nažalost, ne sankcioniše ovdje i prosto ostajete bez bilo kakve konkretne zaštite", navodi ona.

Dodaje da je uputila kritiku na bilo kakav oblik linča.

"Prosto u jednoj demokratskoj zemlji u kojoj svaki građanin ima pravo da se kreće gdje god želi, nije dužan da traži dozvole, opravdanja i slično nije u redu da stotinu ljudi sa provokacijama, vrijeđanjima dočeka tri čovjeka. To je neprijateljska, nasilna atmosfera linča koju ja kritikujem kao građanin ovog grada. Osvrnula sam se na napad koji su novinari koji, takođe, nisu iz Banjaluke i LGBT osobe preživjeli u martu. Imam osjećaj da ko god dođe u Banjaluku, a da dira osjetljive teme, prođe sa napadom ili sa linčom, a smatram da to ne može biti način na koji reagujemo na stvari koje nam se ne sviđaju", navela je banjalućka advokatica.

Ističe da je ta njena objava protumačena kao nacionalna tema, iako nije pisana iz tog ugla.

"Od tad sam dobijala vrlo ružne, nezgodne, uvredljive poruke. Na prvu sam pomislila da li je napad možda vezan za to. Mada sam ja prošle godine lišena slobode i tad mi je u policiji rečeno da previše pričam i da, kako su oni rekli, 'pregonim na Facebook-u'", kazala je Kisin Zagajac.

Ponavlja da je posebno izenađena današnjoj reakcijom policije nakon prijave napada.

"Kada je vidjela da ne bježi od policije i da oni odlaze zajedno sa njim sa mjesta gdje se krivično djelo desilo, apsolutno zanemarujući oštećenu stranu, ja sam ostala zbunjena. To nije prvi put da sam ja na mjestu gdje se neko krivično djelo desilo", dodaje ona.

