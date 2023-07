Banjalučki haker osumnjičen da je ukrao advokatici spise i slao lažne poruke

BANJALUKA - Poznati haker Aljoša Borković (44) iz Banjaluke osumnjičen je za sajber napad u kojem je od advokatice Vasvije Vidović ukrao podatke o raznim predmetima i u njeno ime slao lažne poruke brojnim ljudima, a zatim pokušao da iznudi novac, potvrđeno je "Glasu Srpske".

Hakerski napad izvršen je lani, a da iza njega stoji Borković, otkrili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kako nezvanično saznaje Glas Srpske, on je razotkriven u opširnoj akciji policije koja se protiv njega vodi zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela, među kojima je i pomenuti hakerski napad.

"Borković je advokatu slao 'rensomver' virus kojim je šifrovao podatke kako bi je ucjenjivao i pokušao da iznudi novac. Predmet protiv njega je opširan i istražuju se sve njegove nelegalne radnje" rekao je naš izvor te dodao da s ciljem zaštite istrage ne može otkrivati detalje.

Vidovićeva je rekla da joj je napad načinio veliku štetu, ali da o hapšenju osumnjičenog ne zna puno jer je na putu u inostranstvu.

"Ukrao mi je predmete i korespondenciju u posljednjih deset godina. Ucjenjivao me je, ali je to više bilo maltretiranje. Ne znam puno o otkrivanju počinioca i zahvaljujem kolegama iz MUP-a Srpske koji su to ozbiljno uradili" rekla je Vidovićeva te dodala da će tražiti oštro kažnjavanje osumnjičenog ako bude dokazano da je kriv.

Prema nepotvrđenim informacijama, kod Borkovića je policija pronašla određene fajlove koje je skinuo sa računara Vidovićeve.

Pomenuti hakerski napad desio se u oktobru 2021. godine, kada su na brojeve brojnih osoba u BiH počele pristizati lažne poruke upućene s navodnog broja Vidovićeve. U tim porukama navodi se određena informacija i ostavljen je broj za kontakt sa advokatom uz informaciju da ga odmah pozovu.

"Procurile su informacije i o tebi, nazovi me što prije. Vasvija Vidović 061... ", pisalo je u SMS poruci sa brojem koji koristi Vidovićeva, a na koju nije bilo moguće odgovoriti.

Haker je tada preuzeo podatke sa računara, ali je napao i mobilni telefon Vidovićeve.

Ona je nakon tog napada izjavila da je riječ o ozbiljnom sajber kriminalu i prijetnjama, ali da je to nije zabrinulo i uplašilo.

Dosije

Borković ima bogat kriminalni dosije, a početkom juna prošle godine prijavljen je tužilaštvu u Banjaluci zbog sumnje da se lažno predstavljao kao policajac i imao lažne legitimacije Vlade Republike Srpske i MUP-a Srbije.

Hapšen je u okviru akcije "Kupa" zbog sumnje da je hakovao računare pravnog lica iz Hrvatske te prisvajao poslovne tajne.

Policija Srpske ga je sumnjičila i za učešće u bijegu Jovana Jošila, koji je sumnjičen za organizovani kriminal u okviru akcije "Storidž".

Borkovića su hapsili i pripadnici američke agencije FBI zajedno sa Darkom Malinićem iz Slovenije zbog sumnje da su članovi hakerske grupe koja preko interneta krade novac sa bankovnih računa širom svijeta. Radi se o stotinama hiljada maraka.

(Glas Srpske)