Banjalučki profesor otkrio kako je plaćao Beriću da bude oslobođen

BANJALUKA - Nenadu Beriću (37) dao sam najmanje 30.000 maraka jer me uvjeravao da zna sudije i da mi može pomoći kako bih bio oslobođen optužbi u procesu koji je protiv mene vođen. Berić je tvrdio da ima takvu moć da "sređuje" čak i procese za ubistva. On je prevarant i lažov, a ja sam ispao naivan.

To je danas ispričao kontroverzni banjalučki profesor Spaso Šakota u Okružnom sudu u Banjaluci, gdje se Beriću sudi po optužnici da je naručio ubistvo Šakote, a Aleksandru Saviću (38) da je profesora pokušao ubiti, postavljajući četiri bombe pod njegovo vozilo u banjalučkom naselju Rebrovac.

Šakota je 3. oktobra prošle godine, oko 10.30, ranjen u eksploziji tih bombi, a već popodne osuđen je na šest mjeseci za zadovoljavanje strasti pred učenicama. Presudi je, kako tvrdi, prethodilo Berićevo uvjeravanje da će biti oslobođen.

"Savić me upoznao sa Berićem. Berić mi je rekao da je čuo da ću ja biti osuđen, ali da on može da sredi da se to ne desi jer on, kako je naveo, može da 'sređuje' i ubistva", ispričao je Šakota na početku svog svjedočenja u sudnici.

Kako je dodao, Berić mu je čak jednom prilikom pustio i snimak telefonskog razgovora sa jednom ženom za koju mu je tvrdio da je šef krivičnog odjeljenja u sudu, i koja je, spominjući proces protiv Šakote, ekavicom izjavila da se "može desiti da se optužnica proširi, tako da je bolje da se to što pre rešava".

"U više navrata dao sam mu ukupno 30.000 maraka, ako ne i više. Rekao je da će 25.000 KM dati sudijama, a 5.000 KM uzeti sebi. Ali, sve mi je bilo sumnjivo kada je proces protiv mene u Okružnom sudu vraćen na prvostepeni sud. Tražio sam od Berića da mi da potvrdu, gdje će napisati da sam mu dao 30.000 maraka, a on je iz džepa izvadio dva bunta para te mi rekao: 'Vidiš li koliko ja para imam, ja radim za krupne pare'. Sve je lagao!", tvrdi Šakota.

Šakota je u sudnici spomenuo i probleme koje je imao njegov zet Predrag Predić, inače pripadnik Specijalne policije, a koji mu je ispričao da je jednom čovjeku dao 2.500 evra kako bi mu sredio hrvatski pasoš, te da taj dokument nije dobio.

"Zet mi je rekao da nije dobio ni pasoš ni pare. Zatim sam sa zetom otišao pred kuću tog čovjeka i tamo sam vidio da je u pitanju Berić", kaže Šakota.

Profesor dodaje da je, nakon što je platio da bude oslobođen, dva puta dolazio na ročišta pred Osnovni sud u Banjaluci, ali da ona oba puta nisu održana, i to zbog lažnih dojava da je u sudu bomba.

"To mi je bilo sumnjivo. Sumnjao sam na Berića. Međutim, on mi je ustvrdio da će mi srediti sastanak sa predsjednikom Suda, a lagao je i to", kaže Šakota.

Dodaje da ga je kasnije pozvao njegov advokat i rekao mu nešto zanimljivo.

"Advokat mi je rekao da ga je zvala neka žena i da mu je rekla da sa mnom želi da se sastane predsjednik Suda. Zatim sam otišao Berićevoj majci, da vidim kako da se na tom sastanku postavim. Tada sam shvatio da Berićeva majka sve zna i da zna da me ovaj vara!", kaže Šakota.

Kaže da ga je na dan kad je trebalo da bude donesena presuda ujutru nazvao advokat i rekao mu da je taj navodno dogovoreni sastanak sa predsjednikom Suda odgođen.

"Ja sam izašao iz stana, ušao u auto, upalio ga i krenuo. Zatim su počele eksplozije, a ja sam otvorio vrata te iskočio. Tad mi je sve bilo jasno! Ljudi su me pokušali ubiti i ja sam greškom ostao živ, pukom slučajnošću", navodi Šakota.

Slađana Vučkovac, koja je takođe juče svjedočila, ispričala je da je noć prije eksplozije vidjela Berića i Savića zajedno u njenom kafiću.