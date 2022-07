Banjalučki sud: Neće biti rekonstrukcije ubistva Krunića

BANJALUKA - Okružni sud u Banjaluci odbio je da se izvede rekonstrukcija napada u kojem je ubijen banjalučki biznismen Slaviša Krunić i član njegovog obvezbjeđenja Žarko Pavlović i ranjen Krunićev vozač Goran Ilić.

Odbrana optuženih tražila je da se izvede rekonstrukcija događaja jer postoje oprečna mišljenja vještaka balističara, ali sud na to nije pristao.

Za ovaj zločin optuženi su Benedi Đukanović i Emilio Baldo, te bivši radnik Krunićevog "Sektora Securitija" Rodoljub Gajić, kojeg terete za pomaganje. Kao jedan od napadača označen je i Željko Kovačević koji je, podsjetimo, ubijen tokom napada, u razmjeni vatre sa Krunićevim obezbjeđenjem.

Svjedočenjem advokata Aleksandre Metlić, koja je ranije bila branilac Gajića, završen je dokazni postupak u ovom predmetu u kojem je do sada održano 36 ročišta. Republički javni tužilac Snježana Petković u završnoj riječi zatražila je da optuženi budu osuđeni u skladu sa zakonom.

"Tražim da im se izreknu adekvatne kazne te da se obavežu da nadoknade štetu koju je tražila porodica ubijenog", rekla je Petkovićeva, koja je sudu još predložila da optuženima nakon izricanja presude produži pritvor.

Iznošenje završnih riječi odbrane zakazano je za sljedeća ročišta. U međuvremenu, u petak je Metlićeva, koja je svjedočila, izjavila da Gajić nije imao primjedbi na postupanje policije u istrazi, ali joj se žalio da je gladan. Metlićeva je istakla da je Gajić pristao da ga ona brani i potpisao punomoć za to.

Metlićeva je svjedočila na poziv Suda jer je sadašnji Gajićev advokat Marinko Brkić na ranijem ročištu izjavio da je nju za advokata optuženom "postavila" policija i da je nije izabrao optuženi.

Metlićeva je pojasnila da je nju kontaktirala kolegica, advokat Duška Bogojević, i pitala da je zamijenem u odbrani Gajića.

"Rekla mi je da su je kontaktirali da mu bude branilac, ali ona to nije mogla pa me zamolila da je mijenjam i ako osumnjičeni želi da preuzmem odbranu, da ga branim cijelo vrijeme. Nakon toga kontaktirala sam MUP RS da dobijem podatke o Gajiću i zašto ga terete kako bi napravila punomoć. Potom sam otišla kod njega u zgradu policije u Zalužane gdje on bio smješten nakon hapšenja i rekla sam mu ko sam i pitala da li je saglasan da ga branim. On je pristao te mi je dao broj telefona supruge", rekla je Metlićeva.

Ona je dodala da je Gajić već ranije bio dao izjavu policiji koju mu je ona naglas pročitala te ga pitala da li je to njegova izjava.

"Rekao je da jeste, a upoznala sam ga sa svim pravima i on je u mom prisustvu ponovio tu izjavu", istakla je Metlićeva.

Na pitanje Brkića kakav je bio odnos policije prema Gajiću, Metlićeva je rekla da joj se on nije žalio. Petkovićeva je Sudu priložila punomoć koju je Gajić dao Metlićevoj da ga zastupa. Na pitanje suda optuženi je potvrdio da je on potpisao tu punomoć.

Brkić je prigovorio svjedočenju Metlićeve jer je, kako je rekao, njena izjava suprotna izjavama svjedoka koji su rekli da je optuženi odbio da ima branioca u policiji.

Brkić, osim toga, smatra da je izmjenom optužnice stavljena teža pravna kvalifikacija krivičnog djela njegovom klijentu što je, kako tvrdi, nezakonito. Sud je i njegove primjedbe odbio jer, kako su pojasnili, tužilac ima pravo da mijenja optužnicu.

Krunić i Pavlović su ubijeni, a Ilić je ranjen u aprilu 2019. godine u oružanom napadu na vozilo u kojem su bili, u Glamočanima kod Laktaša.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, u optužnici je navedeno da su ubistvo izvršili Đukanović i Kovačević. Đukanović i Kovačević su, sudeći po optužnici, iz automatskih pušaka sasuli kišu metaka na džip u kojem se sa saradnicima vozio Krunić. Baldo je, kako se dodaje, bio osmatrač i dojavio je kada je Krunićevo vozilo krenulo u zasjedu.

Gajića, tadašnjeg Krunićevog radnika i člana ličnog obezbjeđenja njegove supruge i djece, terete da je Kovačeviću odavao informacije o kretanju i navikama Krunića, kako bi mu Kovačević zauzvrat oprostio novčani dug.