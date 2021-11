Banjalučki sud pritvorio dvojicu zbog krvave pljačke u Nikšiću

​BANJALUKA - Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Stojanu Albijaniću iz Bileće i Petru Zolaku iz Laktaša zbog sumnje da su učestvovali u oružanoj pljački pošte u Nikšiću u kojoj su maskirani razbojnici ubili radnika obezbjeđenja Ljubišu Mrdaka, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Pritvor im je odredio postupajući sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Po ovom rješenju, pritvor im može trajati do 2. decembra, i to Zolaku do 15.45 časova, a Albijaniću do 18 časova.

Prema saopštenju Okružnog suda u Banjaluci, koji je osumnjičenima naveo inicijale, terete se za teško ubistvo tokom razbojništva, za šta im je zaprijećen zatvor od najmanje deset godina, ili dugotrajni zatvor.