Barjaktarić optužen da je drogu prodavao i tinejdžeru

BANJALUKA - Zvjezdan Barjaktarić (22) iz Banjaluke optužen je da je drogu prodavao i - sedamnaestogodišnjaku.

Protiv Barjaktarića, koji je akter nekoliko ranijih obračuna u gradu na Vrbasu, optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, a potvrdio banjalučki Okružni sud.

"Optužen je da je od 1. juna 2016. godine do 14. aprila ove godine u Banjaluci držao radi prodaje, te prodavao marihuanu", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Barjaktarić od početka juna 2016. do 21. oktobra te godine pet do šest puta prodao marihuanu M.A. Za pakovanje je, navodi se, uzimao 10 maraka.

Ističe se da je on od 1. novembra prošle do 14. aprila ove godine deset do 15 puta prodao marihuanu sedamnaestogodišnjaku, a pakovanje je takođe koštalo 10 KM.

"Od Barjaktarića je 7. aprila ove godine oduzeto 41,5 grama bruto mase marihuane, koju je držao radi prodaje", navodi se u optužnici.

Barjaktarić je policiji poznat odranije, pa je tako ispitivan u policiji zbog sumnje da je 14. aprila u Banjaluci nožem izbo sedamnaestogodišnjaka.

Zbog toga je, kako "Nezavisne" saznaju, već osuđen, i to prije nekoliko sedmica, kada mu je, nakon što je sa Tužilaštvom zaključio sporazum o krivici, odrezano deset mjeseci robije. Mladog sugrađanina je 14. aprila izbo tokom tuče u kafiću u Ulici bana Milosavljevića.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra RS za "Nezavisne" je tada rečeno da je sedamnaestogodišnjak bio hospitalizovan u Službi za torakalnu hirurgiju, a nedugo zatim je pušten kući.

Barjaktarić je, zajedno sa Banjalučaninom D.S. (26), uhapšen 11. aprila oko 19.15 zbog učestvovanja u tuči.

Obračun su započeli u ugostiteljskom objektu u Ulici Patre, a zatim nastavili ispred objekta. Alko-testiranjem je tada utvrđeno da su obojica bila pijana.