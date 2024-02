Begić: Zašto je MUP čekao dvije godine, kada sam te ucjene i prijavio?

BANJALUKA – Nisam obaviješten od strane Tužilaštva o tome, ali sam nedavno dao izjavu povodom toga u MUP-u RS, gdje su mi prezentovali da je Aljoša Borković putem lažnog mail-a poslao mail, koji sam ja otvorio te je on od tog momenta imao pristup mom računaru, kazao je za "Nezavisne" Ivan Begić, bivši odbornik u Skupštini grada Banjaluka, povodom toga što su MUP-a Srpske naveli da je A.B. osumnjičen za hakovanje i ucjenjivanje Begića.

Kako kaže, njemu je tom prilikom u MUP-u rečeno da je nakon što je pristupio njegovom računaru, Borković navodno vidio što je imao i sve što je radio na računaru.

"Meni je simptomatično što to MUP nije uradio prije dvije godine kada sam te ucjene prijavljivao, nego su sada krenuli u razračunavanje sa Aljošom Borkovićem. Pitanje je zašto to nisu uradili prije dvije godine. Sve mi je to čudno", istakao je Begić.

Prema njegovim riječima, on je u avgustu prošle godine obaviješten od strane načelnice visokotehnolškog kriminaliteta da postoji mogućnost da je na taj način hakovan.

"Nakon toga sam pronašao na svom mail-u takav mail, i tada sam išao u policiju dati izjavu povom tih okolnosti", dodao je Begić.

Naime, kako je jutros potvrđeno "Nezavisnim", Aljoša Borković, banjalučki haker, osumnjičen je da je hakovao računar, te ucjenjivao Ivana Begića od kojeg je tražio skoro milion maraka u zamjenu za neobjavljivanje videa eksplicitnog sadržaja.

Kako tvrde iz MUP-a RS, za A.B. postoji osnov sumnje da je od jula do 4. septembra 2021. godine korištećenjem lažnog naloga elekronske pošte dovelo u zabludu oštećenu osobu, koja je vjerujući da se radi o vjerodostojnom pošiljaocu, otvorila i aktivirala nalog elektronske pošte.

To je bez njegovog znanja i saglasnosti omogućilo instaliranje programa, a potom i pristup kompjuteru. Nakon toga je osumnjičeni kontaktirao oštećenog zahtjevajući iznos od 500.000 evra u zamjenu za neobjavljivanje videa eksplicitnog sadržaja.

